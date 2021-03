Luna (Les Marseillais) infidèle à Jonathan avec Paga ? "Il était au courant que je le voyais"

Pour Jonathan, Luna l'a trompé avec Paga tandis que pour la candidate, ils ne se sont jamais mis en couple après Les Princes et les princesses de l'amour 4. Les deux versions s'opposent, mais certains internautes ont fait le choix de se placer du côté de Jonathan et de croire les accusations d'infidélité. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à critiquer Luna pour sa réaction face à la tromperie de Paga avec Léna dans Les Marseillais à Dubaï.

Luna infidèle à Jonathan ? Sa mise au point

Sauf que l'ex-candidate des Princes de l'amour 8 maintient son discours : elle était bien célibataire quand elle a commencé à fréquenter le fraté de Greg Yega. Luna a profité d'une interview avec PRBK pour faire une mise au point sur l'histoire avec Jonathan : "J'ai décidé de nous laisser une chance à l'extérieur. Moi je suis rentrée à Paris voir ma maman et lui est parti en soirée. Je l'ai retrouvé dans des stories, à 6-7 heures du matin, avec des filles dans un jaccuzzi. Ça ne m'allait clairement pas. Du coup, on s'est vu et on s'est dit qu'on allait rester amis. Après, je suis partie à Marseille."

Paga est ensuite intervenu pour confier : "Même quand on ne se fréquentait pas encore, il t'envoyait des messages 'oh, je suis content pour toi'. J'ai vu les messages et comme je me rapprochais d'elle, je voulais savoir si elle était en couple ou pas. Et pas du tout."

"Il était au courant que Paga et moi, on se voyait"

Luna ajoute : "Il était au courant que Paga et moi, on se voyait sans être ensemble. Ça faisait 6 mois que j'étais célibataire, à part avoir fait un smack à Jonathan, je n'ai embrassé personne pendant 6 mois (...) On n'a jamais été en couple parce qu'il n'y a eu que des smacks. On n'a rien fait de plus."

