Maëva Ghennam trompée par Greg Yega avec Mélanie Orl : "Vous allez être choqués", elle balance

"Si j'avais un mot ce serait trahison", a balancé Greg Yega sur les réseaux sociaux quelques jours après sa rupture avec Maëva Ghennam. Certains internautes ont tout de suite accusé la pote de Manon Marsault d'avoir trompé son chéri, mais elle rapidement démenti la rumeur : "N'importe quoi, j'ai jamais trompé personne c'est faux." Maëva Ghennam ne s'attendait donc pas vraiment à découvrir que c'était finalement Greg Yega qui avait été infidèle durant leur relation après le tournage des Marseillais à Dubaï.

Maëva Ghennam balance sur l'infidélité de Greg Yega

Encore pire : il l'a trompée avec l'un de ses anciens crushs, Mélanie Orl ! Maëva Ghennam a obtenu cette info directement par la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6, qui en guise de preuves, lui a envoyé des messages privés échangés avec Greg Yega : "Je vais tout faire pour te récupérer et tu verras. Mets toi en couple, fais ce que tu as à faire, mais t'inquiète, je veux te récupérer", peut-on lire notamment. Doit-on en conclure que le meilleur de pote de Paga avait prévu de se séparer de Maëva pour se mettre en couple avec Mélanie dans Objectif Reste du Monde ?

La candidate des Marseillais à Dubaï balance ensuite : "Vous allez être très choqués et vous allez voir le vrai visage de votre victime 2.0, votre mythomane et de votre mec qui dit qui m'aime et qui m'a dans la peau, mais qui au final me trompe pendant que je l'héberge chez moi. Il parle avec Mélanie, j'ai toutes les preuves (...) Je pensais que cet homme là m'avait dans le sang et qu'il m'aimait par dessus tout. Je n'aurais jamais imaginé que Greg puisse me tromper."

"Il a tout simplement voulu se servir de moi"

Maëva Ghennam ne cache pas son énervement : "Je ne l'ai jamais trompé et je n'ai jamais parlé à un autre mec quand j'étais avec lui (...) Tu ne peux pas aimer quelqu'un et parler avec d'autres meufs, ce n'est pas possible. C'est que tu ne m'aimes pas et que tu t'es servi de moi. Je l'ai aimé, j'ai essayé de le changer, de le faire devenir un homme. J'ai tout fait pour lui, je lui ai apporté une vie stable. Il a tout simplement voulu se servir de moi (...) Il ne m'a jamais aimé et ça, ça en est la preuve."