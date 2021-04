Maëva Ghennam et Greg Yega (encore) séparés : ils confirment leur rupture et règlent leurs comptes

Il a ensuite pris la parole en story pour officialiser une nouvelle fois sa rupture avec Maëva : "Il faut juste que je sois heureux dans ma vie. Donc s'il vous plait, arrêtez de m'identifier parce que pour moi, c'est finito pipo. On va de l'avant et j'espère vraiment trouver quelqu'un qui me correspond, qui me donnera de l'amour et qui m'aimera."

De son côté, la pote de Carla Moreau a donné sa version sur leur séparation tout en réglant ses comptes avec son ex : "Je commence à en avoir marre. J'accorde ma confiance et mon amour à des hommes qui ne me méritent pas. J'ai le sentiment qu'on se sert de moi et qu'on adore me faire passer pour la méchante (...) Un homme de 27 ans qui pleure tous les jours, qui se plaint tous les jours et qui raconte sa vie à tout le monde en mentant pour te faire passer pour la pire des personnes, stop (...) À chaque fois, c'était la même, il revenait en pleurant pour s'excuser puis recommençait la soirée suivante."