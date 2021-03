Maëva Ghennam et Greg Yega, encore la rupture ! Les deux candidats annoncent être célibataires

Maëva Ghennam et Greg Yega, encore la rupture !

L'histoire entre Greg Yega et Maëva Ghennam est sans fin... Les deux candidats des Marseillais à Dubaï ont pris l'habitude de se séparer, de se remettre en couple, de se séparer encore, de se réconcilier une nouvelle fois et ainsi de suite. Et alors qu'ils semblaient enfin prêts à commencer une relation stable depuis la fin du tournage de l'émission de W9, ils viennent d'annoncer leur (365e) rupture. Vous arrivez à suivre ?

J'espre que Laura va tacler svre ce couple en carton. #maevaghennam #marseillaisadubai pic.twitter.com/NMdxJEooP9 — Drama&Gossip (@drama_gossip6) March 18, 2021

De son côté, l'ex d'Angèle Salentino a publié des messages qui laissent peu de doute sur leur rupture : "Soulagé, j'en rigole. Finito pipo. Que pour le show. Les actrices, j'ai arrêté en 1980. Faut aller faire les cours Florent." Que s'est-il encore passé ? Là, on a vraiment du mal à suivre, surtout qu'il y a quelques heures encore, Maëva Ghennam et Greg Yega s'envoyaient des déclarations d'amour sur les réseaux sociaux.