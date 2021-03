Greg Yega de nouveau en couple avec Maëva Ghennam : son ex Angèle Salentino réagit et défend Laura

Entre Greg Yega et Maëva Ghennam, c'est clairement une histoire sans fin... Ils se disputent, ils se séparent, ils se remettent en couple, ils se disputent de nouveau, ils se séparent encore, ils se remettent ensemble et ainsi de suite. Heureusement que l'émission Les Marseillais est là pour nous aider à suivre et nous mettre à jour. Là, dans Les Marseillais à Dubaï, Maëva Ghennam et Greg sont en pleine crise depuis que la pote de Manon Marsault a appris que son ex est en couple avec Laura, l'une des nouvelles candidates.

Angèle Salentino balance sur Greg Yega et Maëva Ghennam

Maëva nous a d'ailleurs offert une arrivée explosive dans l'aventure entre son clash avec Laura et sa grosse embrouille avec Greg Yega qui a fait halluciner les internautes, mais pas que. Angèle Salentino (Les Marseillais VS Le reste du monde 5 et Les Vacances des Anges 4) a elle aussi réagi aux deniers épisodes des Marseillais à Dubaï, sur Snapchat : elle est notamment bien contente de s'être séparée de son ex avant ce tournage, pour éviter une autre humiliation.

L'ex de Greg Yega apporte aussi son soutien à Laura car elle s'est retrouvée dans la même position qu'elle : "Je ne donnerai pas mon avis sur le couple de mon ex qui retourne avec son ex pour la millième fois parce que ça ne me regarde pas, ce n'est pas mes histoires et puis, je m'en tape. Juste la position qu'a cette fille, Laura, que je ne connais pas, je l'ai occupée et ça aurait pu être encore la mienne si je n'avais pas quitté mon ex."

"Heureusement que je me suis barrée"

Angèle Salentino balance ensuite : "Mon Dieu, heureusement que je me suis barrée. Ils ont essayé de refaire le truc avec une fille qu'il connaissait depuis une semaine. Tout le monde sait qu'il allait se remettre avec Maeva. Ça aurait été plus crédible si ça avait été une ex, une vraie ex (...) Pourquoi vous mettez une pauvre meuf, qui n'a rien demandé à personne, au milieu de tout ça. Il faut arrêter d'être hypocrite. Autant, Maeva est honnête parce qu'elle dit cash qu'elle veut se remettre avec lui. Mais Greg, tu sais que tu vas te remettre avec elle, pourquoi tu joues avec une meuf ? Je ne comprends pas !"

Preuve en est, Greg Yega et Maëva Ghennam seraient de nouveau en couple depuis le tournage : le pote de Julien Tanti se serait même installé dans la maison de l'influenceuse, qui s'est retrouvée au milieu de l'affaire Carla Moreau et la sorcellerie, à Dubaï.