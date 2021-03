Affaire Carla Moreau : Magali Berdah accusée d'être à l'origine de la fuite des vidéos, elle réagit

Affaire Carla Moreau et la sorcellerie, acte 1272 ! Après les révélations de Carla, sur le racket et le chantage dont elle a été victime, et le démenti de la voyante Danaé sur le plateau de TPMP, Ouarda, une autre voyante, est elle aussi sortie du silence dans l'émission de Cyril Hanouna. Elle a notamment confirmé la version de la femme de Kevin Guedj : "Il y a réellement du racket et il n'y a pas que Carla (...) Elle fait du chantage tout le temps." Mais Ouarda a aussi accusé Magali Berdah d'avoir provoqué la fuite des vidéos et des messages vocaux chocs !

Magali Berdah se défend face aux accusations de Ouarda

Alors, la créatrice de Shauna Events est-elle à l'origine du scandale ? A-t-elle voulu nuire à Carla Moreau ? Magali Berdah a répondu aux accusations de Ouarda dans TPMP : "Le samedi, on a tous, les Marseillais, Kevin et moi, reçu un appel de Marc Blata, celui qui a lancé les vidéos. Il nous a dit : 'Il va se passer des choses parce que j'ai des dossiers. Ca va sortir quoiqu'il arrive.' Il nous a prévenus au préalable. Le dimanche, je suis partie chez Carla et Kevin pour voir Kevin et m'expliquer avec lui, pour l'entendre."

L'agent de Carla et Kevin Guedj a ensuite confié : "Comment pouvait-on empêcher que ça sorte ? Il allait le sortir, il ne nous a pas laissés le choix. Il a aussi fait écouter les vocaux aux Marseillais avant que ça sorte, voilà pourquoi ils étaient très énervés. La seule chose que j'ai demandée à Marc Blata, avec Kevin, c'est d'attendre que Carla soit à l'abri, entourée de sa famille, pour sortir cette histoire. Carla était seule quand on était au téléphone avec lui, elle n'était pas avec vous."

"Il y a une vraie équipe derrière cette Danaé"

Une version confirmée par Marc Blata, dans une vidéo diffusée dans TPMP sur C8 : "Lorsque j'ai reçu les documents sur l'affaire Carla, il est évident que ces informations allaient sortir quoiqu'il arrive. Néanmoins, par éthique personnel, je me suis permis de contacter Magali, Kevin et les candidat des Marseillais. Suite à ça, Magali et Kevin m'ont appelé pour me demander si je pouvais reporter la diffusion de toutes ces informations sur les réseaux sociaux pour pouvoir mettre à l'abri Carla, la mettre dans de bonnes conditions."

Magali Berdah a ensuite réagi en accusant Danaé d'avoir balancé les vidéos à Marc Blata pour mettre ses menaces à exécution, suite à l'arrêt des paiements de Carla Moreau : "Carla a été manipulée. Je le dis et on verra selon l'enquête, mais je n'ai pas peur de le dire parce que je me suis aussi renseignée. Il y a une vraie équipe derrière cette Danaé. Il faut laisser la justice faire son travail, mais elle n'était pas seule. D'autres victimes se sont réveillées entre temps (...) Oui, Carla a été racketée."

Danaé dément toujours les accusations

De son côté, Danaé continue de démentir la version de la candidate des Marseillais à Dubaï : "Dans plusieurs publications et stories, j'ai été accusée, par des bloggeurs et followers, d'infractions pénales graves à l'encontre de certaines personnes en rapport avec la télé-réalité. Ces publications m'attribuent plusieurs types d'escroqueries, de chantage et d'extorsion de fonds."