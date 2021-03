Greg (Les Marseillais à Dubaï) en pleurs face à Maëva Ghennam : les Twittos réagissent au gros clash

L'histoire entre Maëva Ghennam et Greg Yega ne s'arrêtera jamais ! Alors que Greg a pu profiter de son début d'aventure dans Les Marseillais à Dubaï tranquillement, avec sa chérie Laura, tout va changer pour lui maintenant que son ex Maëva est arrivée. La pote de Manon Marsault nous a d'ailleurs offert une entrée explosive rythmée par des cris, des pleurs et des embrouilles, mais pourquoi une telle réaction ? Elle n'a pas kiffé d'apprendre que Greg était en couple avec Laura...

Maëva VS Greg, les internautes hallucinés par leur embrouille

Apparemment, Greg Yega lui aurait promis de l'attendre et de se remettre en couple avec elle dans Les Marseillais à Dubaï, mais entre temps, Maëva Ghennam a smacké Illan pour un délire, ce qui a tout gâché avec son ex. Sauf que pour Maëva, les promesses étaient toujours d'actualité. Raté ! Résultat ? Une grosse dispute a éclaté entre les deux candidats. Une grosse dispute qui a fait halluciner les internautes, habitués aux rebondissements dans l'histoire de Greg et Maëva.

Ils sont nombreux à avoir réagi et certains ne se sont pas gênés pour se moquer de l'ex d'Angèle Salentino, en pleurs au moment de l'arrivée de la candidate : "L'embrouille Greg Maeva c'est exceptionnel, deux marsupilamis, ça saute partout", "Greg s'il ne pleure pas dans un épisode, il meurt ?", "Greg il pleure encore... il aura plus d'eau dans le corps", "Ils se crient dessus mais dans 5 ans ont aura Greg + Maeva = mini bebew", "Greg je crois qu'il a une prime de pleurs à chaque fin de tournage", "Greg et Maeva c'est les Carla et Kevin a l'ancienne", peut-on lire sur Twitter.