Maeva (Les Marseillais à Dubaï) séparée de Greg à cause d'une tromperie ? Elle répond à la rumeur

Les Marseillais à Dubaï : Maeva confirme une rupture définitive en expliquant qu'il "faut faire sa vie chacun de son côté"

Maeva Ghennam a ensuite avoué se sentir mieux désormais et s'être remise de sa séparation avec Greg. "Au début ça allait pas trop mais maintenant ça va", "faut avancer", "le passé faut le laisser dans le passé, derrière nous, faut penser au présent et au futur" a détaillé l'influenceuse qui s'est métamorphosée au fil des émissions, "faut faire sa vie chacun de son côté, je suis complètement passée à autre chose". Aujourd'hui, "je suis heureuse" a-t-elle .

Et quelques heures avant, toujours sur Snapchat, Maeva avait aussi posté une story qui semblait adressée à son ex Greg. La candidate de télé-réalité reprenait Plus jamais, la chanson d'Aya Nakamura feat. Stormzy. Et les paroles étaient très claires : "Je t'ai donné mon coeur, je ne referai plus jamais. Je devais l'accepter. Ça fait mal, mais je tourne la page. Je suis tentée, je dois l'avouer. Je pensais à nous tous les jours. C'est logique, il n'y a aucun retour. Tout ça, c'est relou. Parfois, je suis dans l'excès. Ma folie me joue des tours. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne voulais pas y croire. C'était notre histoire. On est devenus si distants et c'est le triste prix".