Paga (Les Marseillais à Dubaï) et Luna séparés : ils parlaient déjà d'avoir des bébés ensemble

Les Marseillais à Dubaï : Paga et Luna avaient envie d'avoir des bébés ensemble, ils s'étaient confiés à PRBK

Pour rappel, Luna a été trompée par Paga avec Léna sur le tournage des Marseillais à Dubaï. Paga et Léna se sont en effet embrassés plusieurs fois, des bisous sur la bouche et pas seulement pour un jeu. Alors que Luna débarque dans l'épisode des Marseillais à Dubaï de ce vendredi 26 mars 2021 sur W9, découvrez l'interview Interro Surprise de Paga et Luna pour PRBK. Elle avait été réalisée avant que le couple ne soit séparé. Car oui, depuis la fin du tournage de l'émission de télé-réalité, ils seraient en break, voire carrément séparés définitivement.

Pourtant, avant que Luna ne clashe Paga à propos de sa tromperie sur les réseaux, elle et Paga étaient in love. Les candidats des Marseillais à Dubaï envisageaient même d'avoir des enfants ensemble. A propos de leurs envies de bébés, Paga avait expliqué : "Je pense que Luna en voudrait 3 ou 4". "T'en veux comme moi parce que tu m'aimes trop et que tu les veux avec moi" avait-elle répondu avec un brin d'humour, ce qu'il avait confirmé en disant : "Bravo, bonne réponse".

"Trop charo", "je suis choquée" avait déclaré Luna à propos de Paga

Luna avait aussi profité de cette interview pour prévenir que Paga, "sous ses petits airs de blondinet, vous n'avez vraiment pas idée, genre trop charo", "je suis choquée". Ce à quoi le BFF de Greg Yega avait réagi avec humour en lâchant : "C'est pas ma faute si je les fais toutes tomber avec mes yeux bleus".

Paga et Luna ont aussi été interrogés sur les noms de leurs ex, la pire manière dont il/elle a largué quelqu'un, l'âge qu'ils avaient chacun pour leur première fois, leurs pires souvenirs de tournage, leurs dates d'anniversaire ou encore les prénoms de leurs parents.

