Les Anges : pas de saison 13, NRJ 12 arrête l'émission pour se concentrer sur... les influenceurs

Les Anges au centre de nombreuses polémiques

En avril dernier, Angèle Salentino a profité d'un live Instagram en compagnie de Rawell, Nathanya et Céline Morel pour balancer sur les coulisses de l'émission Les Vacances des Anges 4, actuellement diffusée sur NRJ 12. Selon les candidates, la production encouragerait la mauvaise ambiance, les violences et le sexisme, afin d'obtenir des séquences toujours plus fortes à l'écran.

Des propos qui ne sont pas passés inaperçus puisque, très vite, de nouvelles langues se sont déliées, de la part de participants ou d'anciens membres des équipes techniques, afin de critiquer l'envers du décor très chaotique de l'univers des Anges. Drogues passées sous silence, manipulations orchestrées, laxisme des équipes face aux agressions... tous les sujets les plus fous ont donc été abordés ces derniers jours.

Lassé, NRJ 12 annule les émissions

De quoi choquer de nombreux téléspectateurs, et entrainer une conséquence très importante. Selon Le Parisien mais aussi 20 Minutes, près de 2 mois après le début des critiques, les dirigeants de NRJ 12 auraient en effet décidé d'annuler les émissions cultes en lien avec la marque Les Anges. De fait, alors même qu'une saison 13 All Stars était dans les cartons pour la rentrée prochaine, le concept prendrait finalement fin au terme de la diffusion des Vacances des Anges 4.

Une décision étonnante au regard de l'aura des Anges dans le monde de la télé-réalité, qui a véritablement bouleversé les codes en France, mais finalement logique. Entre des audiences de plus en plus mauvaises et les polémiques à répétition (bien avant ces révélations, le tournage avait déjà failli être annulé suite à une violente altercation à La Réunion), le temps semblait compté pour cette télé-réalité.

Une nouvelle série très spéciale à venir

Et à la question : "par quoi Les Anges serait remplacée ?", la réponse devrait être... une fiction. Toujours d'après Le Parisien, NRJ 12 miserait aujourd'hui sur la création d'une série. Au programme ? Intitulée de façon provisoire Followers (abonnés, en VF), celle-ci aurait "pour décor une agence d'influenceurs, où se croisent divers profils de personnalités très suivies sur les réseaux sociaux." En gros, imaginez Dix pour cent mais chez les stars des placements de produits.

A l'heure actuelle, aucun comédien n'aurait encore rejoint le casting, mais le journal assure que de nombreux guests (que l'on imagine issus de la télé-réalité ?) seraient déjà attendus. Il faut dire que cette série - dont 50 épisodes pourraient être produits dans un premier temps, devrait être gérée par La grosse équipe, la boîte de production derrière... Les Anges.