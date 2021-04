Les Anges : une candidate payée plus pour tromper son copain avec un candidat ? Elle balance

Les coulisses du monde de la télé-réalité deviennent bien plus passionnantes que les émissions en elles-mêmes. Depuis quelques semaines maintenant, de nombreuses candidates emblématiques, comme Angèle Salentino, Kim Glow, Rania, Rawell ou encore Nathanya, brisent en effet le silence et révèlent l'envers du décor chaotique de certaines productions, notamment celle des Anges.

Des candidates payées pour se rapprocher d'autres participants ?

Et après les accusations de harcèlement et de violence subis durant les tournages, et les gros sous-entendus concernant de possibles consommations de drogues/alcool hors-caméras, c'est le thème de la prostitution qui commence désormais à faire parler. Quelques jours après les révélations d'Angèle, Rania et Nathanya qui assuraient que les producteurs leur mettaient la pression pour qu'elles se mettent absolument en couple à l'écran, Angelique Njoff a de son côté confessé s'être directement vue proposer de l'argent pour... tromper son copain de l'époque dans Les Anges 12.

A l'occasion d'une vidéo postée sur Instagram, on peut ainsi voir l'ex-candidate de Koh Lanta et des Anges déclarer fermement : "On m'a proposé quand même d'avoir une prime de ouf, de 400€ par jour, si jamais je quittais mon mec pour me mettre avec Matthieu."

Or, si Angélique s'était effectivement rapprochée du candidat lors du tournage, elle l'avait fait de façon naturelle et personnelle. De fait, à l'heure actuelle, elle n'a toujours pas touché l'argent promis, "C'est ce qui s'est passé, mais j'ai pas eu la prime. Car bon, je l'ai fait de bon coeur. Mais j'attend toujours ma prime !"