Raphaël Pépin accusé de violences et harcèlement : il s'exprime enfin et avoue avoir porté plainte

La polémique autour de l'émission des Anges et de la production La Grosse Equipe n'en finit plus. Après avoir dénoncé le harcèlement, l'acharnement, le sexisme et la violence qu'elles ont subi dans de nombreux live Instagram, Angèle Salentino, Rania, Nathanya sont venues livrer leur version dans TPMP. Angèle a notamment raconté son agression dans Les Vacances des Anges 4, mais le lendemain de leur passage dans l'émission de C8, Raphaël Pépin est venu s'exprimer à son tour sur le plateau de Cyril Hanouna, avec un discours très différent des trois candidates.

"En aucun cas, je me serais permis d'harceler une femme"

Accompagné de sa petite amie Tiffany et Maissane, Raphaël a dans un premier temps démenti les accusations de harcèlement : "Ce sont des inepties. Harcèlement est un mot très fort. Evidemment, il y a des querelles entre candidats. Maintenant dire que c'est du harcèlement, je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez retrouver partout (...) En aucun cas, la production m'a demandé de harceler des gens et en aucun cas, j'accepterais si on me le demandait (...) En aucun cas, je me serais permis d'harceler une femme."

"Ça fait 10 ou 15 jours qu'on a pris un avocat

Tiffany a ensuite balancé que la version d'Angèle Salentino sur son agression est complètement fausse et que ça ne s'est pas vraiment passé comme elle l'a raconté. Mais avant de donner plus de détails, le candidat des Vacances des Anges 4 a expliqué la raison pour laquelle ils ont gardé le silence depuis le début de la polémique : "Ça fait 10 ou 15 jours que j'entends que j'aurais été violent, que je l'aurais harcelée. Ça fait 10 ou 15 jours qu'on a pris un avocat et qu'il nous a demandé de nous taire. On a demandé à la production les images de 19h à 00h de ce qu'il s'est passé lors de cette soirée pour prouver que je ne suis pas en tort."

Du coup, que s'est-il réellement passé le soir de l'altercation entre Raphaël Pépin, Tiffany et Angèle ? Si l'on en croit le couple, l'ex de Greg Yega "a été mise en isolement parce qu'elle avait bu de l'alcool" : "Elle était bourrée et on a des preuves. Il y a des témoins, tout le monde était là." Deux versions s'opposent donc !

"Je me fais menacer"

L'ex-candidate de Koh Lanta a ensuite dévoilé les conséquences qu'ont cette histoire sur sa vie aujourd'hui : "Ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble. A aucun moment c'est un homme violent. Angèle a appelé à la haine sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me fais menacer, je suis une femme battue. Vous vous rendez compte des propos ? Je reçois des messages tous les jours, des menaces, de la haine (...) C'est allé beaucoup trop loin et elle a fait du cyber-harcèlement." Raphaël Pépin et Tiffany ont donc décidé de porter plainte pour diffamation, préjudice morale et préjudice d'images.