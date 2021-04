Les Vacances des Anges 4 : nouveaux témoignages chocs de deux anciennes stagiaires de la prod

Manon dénonce ensuite les agissements de la "femme" dont parlent souvent Angèle Salentino et Rawell : "Elle se croyait supérieure à tout le monde, elle traitait tout le monde comme de la merde, elle ne m'aimait pas et elle ne s'en cachait pas. Elle soupirait de manière hautaine dès qu'elle passait devant moi, elle faisait des blagues graveleuses dès que je rejoignais mes patrons dans leurs bureaux et me faisait des réflexions sur mes tenues. Aussi, elle avait ses candidats préférés qui avaient un droit de regard sur les candidates. Il faut se le dire, certains ont déjà eu des réflexions suite à leurs comportements irrespectueux ou agressifs, mais elle prenait toujours leurs défense, quoi qu'il arrive."