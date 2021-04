Les Vacances des Anges 4 : après Angèle, Haneia balance mais dénonce aussi le comportement de Rawell

Après Angèle, Haneia confie avoir été victime de "2 mois d'acharnement non-stop"

Angèle Salentino a dénoncé l'acharnement des candidats contre elle sur le tournage des Vacances des Anges 4, lors de plusieurs lives Instagram. En effet, celle qui a participé à Love Island France (animée par Nabilla Benattia sur Amazon Prime Video) ou encore aux Marseillais VS Le reste du monde 5 sur W9 (où elle a été en couple avec Greg Yega) a balancé sur les candidats des Vacances des Anges 4, et en particulier sur Raphaël Pépin et Sarah Fraisou (accusée au passage d'avoir divorcé pour de faux). Angèle Salentino a carrément appelé au boycott de l'émission avec le hasthag #BoycottlesAnges.

Angèle a même été rejoint par Rawell, Nathanya et Céline lors d'un des lives Instagram. Toutes ont confirmé sa version et même dénoncé du sexisme. Aurélie Peston (Les Anges 8) et Sarah Van Est (Les Anges 10) ont elles aussi avoué avoir été victimes d'acharnement lors de leurs participations aux Anges. Et maintenant, c'est Haneia, qui était dans Les Anges 9, qui a évoqué l'acharnement des candidats à son encontre à Blasting News.

"En arrivant dans l'aventure, je me suis rendue compte qu'en fait c'était extrêmement dur, je ne me suis pas fait que des amis dans la maison" a expliqué Haneia, "Je suis sortie du programme parce qu'au bout de 2 mois d'acharnement non-stop, je ne sais pas ce qu'ils avaient les gens, ils voulaient trop que je sois soumise à eux, ça me faisait chier, du coup on m'embêtait, mais je n'arrêtais pas...". Elle a même avoué ne pas avoir été la seule victime d'acharnement dans Les Anges 9 : "Cette saison était très intense pour Anissa, je crois qu'elle ne supportait pas trop l'acharnement contre elle et du coup elle a décidé de partir".

"Tout le monde s'est mis contre moi" : Rawell, Thomas (Toto), Kim Glow...

Haneia a raconté une anecdote pour détailler les problèmes rencontrés sur le tournage des Anges 9. "C'est simple, en fait, un soir, il y avait Toto, Rania, Rawell, Nesma et Kim dans ma chambre privée. Une chambre que j'avais laissée à Kim pour qu'elle puisse rester avec Anthony. Un soir, je voulais aller dormir dans ma chambre, ils étaient tous sur mon lit et j'ai dit 'Écoutez, vous pouvez aller dans une autre chambre, j'ai envie d'aller dormir' et ils n'ont pas voulu et, du coup, là j'ai pété un câble" a-t-elle déclaré, "et tout le monde s'est mis contre moi parce qu'évidemment, les mecs ne m'aimaient pas puisqu'ils ne pouvaient pas coucher avec moi et je ne les calculais pas, et les meufs, je pense qu'elles étaient complexées".

"Rawell m'a poussée à bout" a souligné Haneia, "Après, ils ont tout fait avec Thomas pour me faire expulser, mais même la prod ils m'ont dit : 'soit tu t'excuses, soit tu pars', et pour moi, c'était une libération, car de toute façon je voulais partir et j'allais m'excuser de quoi ? Je ne suis pas un clown. Rawell, c'était une tête du programme qui est devenue une candidate de seconde zone. Elle voit maintenant ce qu'on vit vraiment dans un programme où t'es harcelée. Kim (Kim Glow, ndlr) aussi s'est acharnée sur moi, elle m'avait jetée une bouteille d'eau sur le visage avant un projet pro sans aucune raison".

Haneia aurait voulu être dans le live d'Angèle mais aurait été bloquée

En voyant le live d'Angèle des Vacances des Anges 4, Haneia a pensé :"je trouve que, dans le fond, les initiatives que les filles font par rapport au harcèlement, c'est bien. Toutefois, je trouve qu'elles utilisent ça un petit peu pour des raisons personnelles et non pour le bien communautaire. Enfin, surtout pour Rawell, je ne comprends pas trop son attitude parce qu'elle s'est vraiment acharnée sur moi dans Les Anges donc elle reproche des choses qu'elle a elle-même réalisées".

"Je pense encore une fois qu'il s'agit davantage d'une guerre concernant la place que l'on occupe par rapport à la prod, et comme Rawell aujourd'hui n'a plus la même place qu'avant, elle essaye de nuire comme elle peut à ce programme" a-t-elle ajouté, "Ce n'est vraiment pas quelqu'un de bien, c'est une rageuse. Et puis elle utilise les autres candidates à ses fins tout simplement, c'est ça qui est dommage. Mais sinon l'initiative, pourquoi pas".

"D'ailleurs, j'ai essayé de leur parler et de comprendre pourquoi elles m'avaient bloqué de leur live Instagram, et elles ne m'ont pas répondu" a révélé l'influenceuse, qui aurait donc voulu elle aussi témoigner de son expérience dans Les Anges 9 et aurait été bloquée du live d'Angèle Salentino. "Évidemment, elles ont lu mon message et elles font semblant de rien voir, c'est comme l'autruche qui met la tête dans la terre pour pas voir ses erreurs et je trouve ça vraiment pathétique en fait" a-t-elle précisé.

Les Marseillais "ils sont beaucoup plus matures, il y a moins d'acharnement"

Haneia, qui était aussi candidate dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 2 sur W9, a indiqué : "C'est vrai que dans Les Marseillais ils sont beaucoup plus matures, il y a moins d'acharnement, les candidats arrivent à tempérer les situations. Même s'il y a des grosses têtes comme Jessica et Julien, le lendemain des disputes, ils redeviennent justes et te parlent correctement".

Comment régler le problème dans Les Anges et Les Vacances des Anges ? "Il faudrait peut-être qu'ils changent les candidats ou qu'ils leur disent un petit peu de se tempérer" a-t-elle répondu, et "il serait temps qu'ils enlèvent des personnes du programme si elles n'ont pas de valeur et d'éthique pour assurer un tournage serein. Car à la fin, ce sont les candidats eux-seuls qui donnent le ton d'un programme".