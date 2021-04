Sarah Fraisou et Ahmed : un faux divorce pour l'argent ? Angèle balance

Et dans sa story Instagram, Angèle Salentino a précisé que Sarah Fraisou, qui s'est fait clasher pour sa perte de poids en partie grâce à la chirurgie esthétique, et Ahmed Thaï seraient toujours en couple : "Mdr vous voulez la cerise sur le gâteau ? Sarah et Ahmed se foutent de votre gueule, ils ont fake leur rupture pour se faire plus d'oseille". "Je vous explique : rupture = réconciliation = plus de vues sur les réseaux = meilleures ventes de placements = bingo" a-t-elle détaillé, donc "depuis le début ils sont ensemble, ils vous prennent juste pour des c***".