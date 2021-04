Sarah Fraisou divorcée de Ahmed, elle s'exprime en larmes : "Il est temps de passer à autre chose"

Sarah Fraisou et Ahmed sont tombés amoureux sur le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 5 avant de concrétiser leur union en juillet 2020 avec leur mariage ! Depuis, ils nagent dans le bonheur et ont même décidé de participer en couple aux Vacances des Anges 4, à La Villa des Coeurs Brisés 6 et à La Bataille des couples 3, mais malheureusement, c'est séparés qu'ils regarderont ces émissions. Eh oui, si vous n'êtes pas encore au courant, Ahmed et Sarah Fraisou divorcent !

Sarah Fraisou séparée d'Ahmed, sa mise au point

C'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont annoncé leur rupture, survenue quelques jours après les accusations de violences conjugales : "On a divorcé. Ce ne sont pas des histoires de tromperies ou quoi que ce soit. On ne s'entend plus", a confié Sarah Fraisou, tandis que son ex a expliqué : "Je lui souhaite tout le bonheur du monde." La candidate des Vacances des Anges 4 s'est exprimée une nouvelle fois sur son divorce avec des longs messages : "J'ai pleuré toute la nuit. Je me suis remise en question, j'ai essayé d'en parler. Maintenant, il est temps pour moi de passer à autre chose."

Sarah Fraisou a ensuite confié sur Snapchat : "J'ai peut-être fait le mauvais choix pour certains. Le nombre de fois où je me suis mariée est une chose sur laquelle vous pouvez me pointer du doigt, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez me pointer du doigt autant que vous le voulez, je continuerai de suivre mon coeur."