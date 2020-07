Sarah Fraisou mariée à Ahmed : elle confirme son mariage avec une vidéo de la fête et sa bague

Bonne nouvelle pour Sarah Fraisou et Ahmed : ils ont confirmé sur les réseaux être désormais mari et femme. Les ex candidats de La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX ont en effet posté plusieurs vidéos de leur mariage sur Instagram. Ambiance à la fête, bague, gâteau... Ils ont tout montré.

Sarah Fraisou mariée à Ahmed : elle officialise leur mariage en dévoilant des vidéos de la fête et de la bague

Sarah Fraisou mariée à Ahmed : elle officialise leur mariage en dévoilant des vidéos de la fête et de la bague

Sarah Fraisou mariée à Ahmed : elle officialise leur mariage en dévoilant des vidéos de la fête et de la bague

Sarah Fraisou mariée à Ahmed : elle officialise leur mariage en dévoilant des vidéos de la fête et de la bague

Sarah Fraisou mariée à Ahmed : elle officialise leur mariage en dévoilant des vidéos de la fête et de la bague

Sarah Fraisou mariée à Ahmed : elle officialise leur mariage en dévoilant des vidéos de la fête et de la bague

Sarah Fraisou mariée à Ahmed : elle officialise leur mariage en dévoilant des vidéos de la fête et de la bague

Sarah Fraisou mariée à Ahmed : elle officialise leur mariage en dévoilant des vidéos de la fête et de la bague

Sarah Fraisou mariée à Ahmed : elle officialise leur mariage en dévoilant des vidéos de la fête et de la bague

Sarah Fraisou mariée à Ahmed : elle officialise leur mariage en dévoilant des vidéos de la fête et de la bague

Sarah Fraisou mariée à Ahmed : elle officialise leur mariage en dévoilant des vidéos de la fête et de la bague

Sur les images, Sarah Fraisou et Ahmed ont dévoilé leurs alliances. En plus de la superbe bague, un solitaire visiblement en diamant tant il brille, celle qui s'est amincie avec une perte de poids bluffante de 30 kilos a aussi changé plusieurs fois de tenues. Robe de mariée blanche longue à manches longues et décolleté, robe blanche avec des détails colorés, tenue traditionnelle orientale... C'était une véritable princesse ! Un inconnu s'est incrusté au mariage en claquettes Un homme que ni Sarah Fraisou, ni Ahmed n'avait invité au mariage s'est tapé l'incruste à leur célébration. L'inconnu en question a débarqué en claquettes, sans que la sécurité ou n'importe qui d'autre vienne lui dire de partir. Il a profité de goûter à l'incroyable buffet de l'event et a même filmé les mariés lors d'un live sur Périscope. Et une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, cet anonyme s'est en allé. Une histoire complètement WTF qui a beaucoup fait rire les twittos. Plusieurs internautes ont aussi souligné que ce comportement était abusé. Les commentaires sur cette personne dont l'identité n'a pas encore été dévoilée ont même été si nombreux que Sarah Fraisou est rapidement montée en TT sur Twitter (en plus du fait qu'elle se soit une nouvelle fois mariée).

Y'a un mec il s'est introduit chez Sarah Fraisou et il a film son mariage avec Ahmed c'est le meilleur lui — Ilhemshyk (@ilhemshyk) July 24, 2020

L'enflure de service . Le mec il est parti en claquette leur mariage. Il a fait un live. Il a rien respect. Miskine Sarah Fraisou. La surprise est tombe l'eau hein. Ahmed Tha mbon bah voil quoi...#LVDCB5 pic.twitter.com/UKj5o8wAV8 — Paye Ton Karma (@lefruit_dukarma) July 24, 2020

attendez donc un inconnu s'est incrust en claquette dans le mariage Sarah Fraisou il a fait un priscope il a croqu dans la nourriture et il est parti on est dans une telenovela — (@nxthl) July 25, 2020