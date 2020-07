Sarah Fraisou amincie : elle dévoile sa perte de poids bluffante... de moins 30 kilos

Récemment, les internautes avaient remarqué sa perte de poids spectaculaire sur une photo Instagram postée en mai 2020. Et Sarah Fraisou continue de fondre à vue d'oeil. Sur Snap, elle avait avoué : "Mon but est de retomber à 90, voir dans les 80. Mais je vise pas trop loin parce que moi je lâche très vite. Je suis trop contente parce que ça fait depuis l'âge de mes 18 ans, que je suis pas passée en dessous des 100 kg". Maintenant que la star du petit écran est arrivée à 91,8 kilos, peut-être va-t-elle donc décider de s'arrêter là et de se stabiliser.

Voilà comment elle a perdu du poids

Avant cette énorme perte de poids, Sarah Fraisou a avoué avoir dépassé les 115 kilos sur la balance dans une autre story Snapchat : "Avant d'avoir fait mon ballon gastrique, je faisais 118 kg ou 117. C'était énorme ! J'avais jamais dépassé le seuil des 115, mais déjà 115 c'est énorme !". En plus du ballon gastrique qu'elle s'était fait poser et qui l'a aidée à perdre des kilos, l'ex participante aux Anges de la télé-réalité sur NRJ12 et aux Princes de l'amour sur W9 fait plus attention à son alimentation et avait aussi perdu 6 kilos en 5 jours à cause de sa rupture puis sa remise en couple avec Ahmed. Une immense perte de poids qui est donc liée à plusieurs facteurs différents.