Sarah Fraisou (La Villa 5) sur le point de se marier à Ahmed ?

Depuis le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX, Sarah Fraisou est une femme amoureuse et heureuse. Après avoir parlé par messages privés sur les réseaux sociaux avec Ahmed, c'est sur le tournage que leur relation a réellement commencé et est devenue sérieuse. Malgré une rupture très courte durant le confinement, le couple vient de fêter un an de relation. Et la candidate de télé-réalité qui a perdu pas moins de 30 kilos et a retrouvé le poids de son adolescence rayonne de bonheur. A tel point qu'elle aurait décidé d'épouser Ahmed ?

Un mariage religieux prévu aujourd'hui pour Sarah Fraisou et Ahmed ?

C'est la rumeur lancée par le compte Instagram iamkvrim, et confirmée par le blogueur wassim.tv. Selon eux, les deux amoureux auraient décidé de s'unir aujourd'hui lors d'un mariage religieux. Ce serait notamment la raison pour laquelle Jaja (ancien candidat de Secret Story et des Anges) aurait décidé de venir quelques jours à Paris. "Aujourd'hui est un jour exceptionnel, je m'en vais à Paris quelques heures pour célébrer l'union d'une personne que j'aime énormément et que vous connaissez tous", a-t-il écrit.

De leur côté, ni Sarah Fraisou ni Ahmed ne se sont exprimés sur ce sujet. Si cette rumeur se confirme, il s'agira du troisième mariage de la candidate des Anges, qui a déjà dit "oui" dans le passé à Malik puis à Sofiane. Espérons que son mariage avec Ahmed sera cette fois le bon.