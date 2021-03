Sarah Fraisou et Ahmed séparés : ils annoncent leur divorce

Depuis novembre 2019, Sarah Fraisou filait le parfait amour avec Ahmed qu'elle a rencontré dans La villa des coeur brisés 5. En juillet 2020, les deux amoureux annonçaient s'être mariés et leur relation semblait sans nuage depuis. La star de télé-réalité qui s'est transformée physiquement avait bien besoin d'amour après ses relations compliquées avec Sofiane avec qui elle a été fiancée et Malik avec qui elle a été mariée et qui aurait été violent avec elle. Mais malheureusement, l'histoire d'amour entre Sarah et Ahmed fait partie du passé.

"On ne s'entend plus du tout"

Alors qu'on les pensait toujours aussi amoureux, Sarah Fraisou et Ahmed sont en réalité divorcés ! C'est ce qu'a annoncé la candidate de télé-réalité sur son compte Snapchat ce mardi 30 mars 2021. Dans plusieurs vidéos, Sarah Fraisou dévoile que sa relation avec Ahmed est terminée, moins d'un an après leur mariage. "On a divorcé" confie-t-elle. Quant aux raisons de cette séparation ? "Ce ne sont pas des histoires de tromperies ou quoi que ce soit." a tenu à préciser celle que l'on retrouve dans Les Vacances des Anges 4. "On ne s'entend plus du tout.(...) C'est juste que ça ne va pas. Il voit les choses différemment de moi et moi différemment de lui" a-t-elle aussi confié. Pourtant, les sentiments seraient toujours là. "On ne veut pas être malheureux. On s'aime, et il vaut mieux que ce soit comme ça, chacun de son côté." a précisé Sarah Fraisou. Elle a aussi expliqué ne pas être en grande forme suite à cette décision et a annoncé qu'elle allait faire une petite pause sur les réseaux.

De son côté, Ahmed a lui aussi annoncé leur séparation via deux story sur Instagram. "Je tiens à vous annoncer que Sarah et moi avons pris la décision de nous séparer. Je lui souhaite tout le bonheur du monde" a-t-il écrit dans un premier message avant d'ajouter dans un second : "Je ne souhaite pas polémiquer à ce sujet. Merci de respecter mon choix."