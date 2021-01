Sarah Fraisou critiquée pour sa perte de poids grâce à la chirurgie esthétique : sa réponse cash

Sur chaque nouvelle photo postée sur Instagram, Sarah Fraisou s'affiche toujours un peu plus mince, ce qui intrigue certains internautes car pour eux, son physique est rarement le même entre ses stories et ses clichés sur les réseaux sociaux. Ils l'accusent d'ailleurs d'utiliser Photoshop, mais ils ne se gênent surtout pas pour tacler l'influenceuse sur la pose de son anneau gastrique et son recours à la chirurgie esthétique pour l'aider dans sa perte de poids. Sarah Fraisou a déjà répondu à leurs violentes critiques : "Franchement, fermez votre g*eule."

Le coup de gueule de Sarah Fraisou

L'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5, mariée à Ahmed, a de nouveau pris la parole en story pour répondre encore une fois aux commentaires des haters qui l'accusent de tricher avec sa chirurgie esthétique : "Vous ne pouvez pas dire que c'est la chirurgie esthétique qui m'a fait maigrir. Je l'ai fait 5 fois parce que je n'étais pas sérieuse derrière (...) Oui bien sûr, ça m'a aidé sur énormément de choses. Par exemple, la poitrine, la formation de mon corps dans le sens où j'ai créé des hanches. À la base, j'étais un bloc, pas de fesses, pas de ventre. J'ai créé tout ça parce que je ne pouvais pas le faire."

"Arrêtez d'être mauvais en disant que je n'ai aucun mérite"

Sarah Fraisou, à retrouver bientôt dans La Bataille des couples 3, a ensuite balancé : "Arrêtez d'être mauvais en disant que je n'ai aucun mérite après '56' liposuccions, mais j'ai toujours assumé. Je n'aurais pu rien vous dire, me rétablir et vous dire que j'ai fait un régime de ouf. Je vous ai montré toutes mes liposuccions, mon régime draconien (...) On me demande comment j'ai fait, je vous donne juste mes astuces même si parfois, elles ne sont pas bonnes. Je ne suis pas un exemple. On me demande, je réponds."