Sarah Fraisou toujours plus mince : des internautes l'accusent d'utiliser Photoshop

Tout comme son pote Jaja, complètement métamorphosé physiquement, Sarah Fraisou a perdu beaucoup de poids grâce à la pose d'un anneau gastrique, mais aussi à pas mal de sport à et un régime assez strict (voire dangereux) : "Parfois, je ne mange pas du tout de la journée pour perdre du poids", a confié l'épouse d'Ahmed (La Villa des Coeurs Brisés 5) sur Snapchat il y a quelques mois (chose à ne pas reproduire chez vous bien entendu !). En juillet 2020, elle était déjà à moins 30 kilos : un chiffre qui semble avoir pas mal évolué depuis. En tout cas, Sarah Fraisou apparaît totalement transformée sur les réseaux sociaux.

Les jaloux diront Photoshop

La candidate de La Bataille des couples 3 n'hésite pas à partager régulièrement des photos de l'évolution de sa perte de poids et si certains internautes sont admiratifs de son changement physique, d'autres l'accusent de retoucher ses clichés. Ils la trouvent très différente entre ses stories sur Snapchat et ses posts sur Instagram.

Sarah Fraisou a eu le droit à ce genre de remarques sur sa dernière image où elle apparaît hyper mince : "Là c'est abusé, tu fais 82kg et sur la photo, on dirait que t'en fais 55. Tu auras beau dire, 'il n'y a pas Photoshop', je ne te croirai pas", "p*tain de Photoshop, c'est trop bande d'escrocs", "faut arrêter le Photoshop, là c'est trop", "Et mais on ne voit pas la même en story #fautêtreaveugle. Le plus triste c'est que tu crois que c'est Toi sur la photo alors que oui la base c'est toi mais stp montre nous la photo à la base vraiment", peut-on lire en commentaires.