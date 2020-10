Sarah Fraisou amincie : clashée sur sa perte de poids grâce à la chirurgie, elle répond aux haters

Sarah Fraisou répond aux critiques

En juillet 2020 déjà, Sarah Fraisou dévoilait sa perte de poids bluffante de moins de 30 kilos. Et en septembre 2020, celle que vous aviez pu voir dans La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX se montrait plus amincie que jamais en vidéo. Une métamorphose physique que la candidate de télé-réalité doit à la chirurgie esthétique, à la pose d'un anneau gastrique, à un régime et à du sport. C'est grâce à sa force et à sa motivation qu'elle a réussi à se transformer. Mais beaucoup d'internautes ont osé dire qu'elle n'avait "pas de mérite" pour sa perte poids parce qu'elle a fait appel à la chirurgie esthétique.

Dans sa story Snapchat, Sarah Fraisou a donc mis les choses au clair : "Vous rendez fous... J'ai perdu du poids, mais il y a des personnes qui commentent et évoquent les chirurgies. J'en ai toujours parlé et je n'ai jamais menti dessus ou tenté de vous faire croire que c'était fait naturellement". "Je sais qu'il y a des filles qui sont dans le même cas que moi et qui sont heureuses de savoir où j'ai fait mes interventions" a-t-elle aussi souligné, "Même le ballon gastrique, je vous en ai parlé quand je l'ai posé. Donc les messages qui disent que je n'ai aucun mérite parce que j'ai fait de la chirurgie, franchement, fermez votre g*****".

"Des fois je ne mange pas du tout de la journée pour perdre du poids"

Celle qui a aussi fait refaire ses seins pour réduire sa poitrine a tenu à rappeler qu'en plus de la chirurgie, elle a dû faire beaucoup d'efforts pour maigrir. "Est-ce que vous avez connu la frustration tous les jours ? Est-ce que vous vous êtes nourris une fois par jour ou avez jeûné ? Car des fois je ne mange pas du tout de la journée pour perdre du poids" a ainsi déclaré Sarah Fraisou.

"Quand on veut, on peut. Donnez-vous les moyens. Si vous avez les moyens de faire de la chirurgie, de faire du sport, de maigrir par vous-même et que vous êtes motivé, faites-le" a ajouté Sarah Fraisou, "N'écoutez pas les gens qui disent que vous n'avez pas de mérite".