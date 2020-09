Sarah Fraisou plus amincie que jamais : elle dévoile sa métamorphose impressionnante en vidéo

Dans cette vidéo, il est clair que sa taille est plus fine, ses jambes sont plus minces, même ses bras et son visage se sont affinés. Une métamorphose qui se voit aussi dans les photos et les vidéos que Sarah Fraisou a posté par la suite dans sa story Snap, révélant son ventre et ses jambes à ses nombreux abonnés pour leur montrer le chemin parcouru. Il faut dire que celle qui est mariée à Ahmed est restée motivée, se faisant poser un anneau gastrique, suivant un régime et optant aussi pour une réduction mammaire afin que tout soit plus équilibré.

"Je ne me rends pas compte", "je me vois comme avant"

Avec humour, Sarah Fraisou a précisé dans la vidéo être "tellement contente de rentrer entièrement dans l'écran". Mais malgré sa perte de poids bluffante, celle que vous aviez pu suivre dans Les Anges 8, Les Anges 9, Les Anges 10 ou encore Les Anges 11 sur NRJ12 n'a pas encore conscience de son nouveau corps. "Je ne me rends pas compte, je vous jure je me vois comme avant" a-t-elle en effet avoué.

D'ailleurs, Sarah Fraisou achète des vêtements qui sont désormais trop grands pour elle : "Ça me fait trop bizarre en fait depuis que j'ai perdu du poids, les 3/4 du temps je prends encore les tailles d'avant donc maintenant je suis obligée d'essayer". Elle est toujours en train de "redécouvrir sa nouvelle taille". Et la personnalité du petit écran a même confié : "C'est trop cool je peux mettre des trucs que je mettais pas avant".