Sarah Fraisou a refait ses seins : "J'ai fait réduire ma poitrine", elle s'explique

Sarah Fraisou a fait une réduction mammaire : "C'est un changement de vie"

Ce lundi 24 août 2020, Sarah Fraisou s'est dévoilée très heureuse dans ses stories. Celle qui a réussi une perte de poids bluffante (elle en est aujourd'hui à moins 32 kilos) a fièrement annoncé avoir refait sa poitrine. Une opération de chirurgie esthétique pour lui enlever des seins, elle qui en a naturellement des très gros. Depuis qu'elle a perdu beaucoup de poids, la candidate de télé-réalité avait besoin d'une réduction mammaire pour éviter les problèmes de dos. "Ça y est, je suis rentrée à la maison. J'ai fait réduire ma poitrine... Un truc de ouf. Je suis tellement contente" a-t-elle donc déclaré, "J'ai laissé une poitrine normale. Je suis trop contente... mais vraiment. En plus, les cicatrices, elles sont jolies".

Sarah Fraisou, qui a confirmé être mariée à Ahmed en postant une vidéo du mariage en juillet 2020, a même détaillé les différentes choses que le médecin lui a fait au bloc : "Je les ai liftés, remontés, il a pu me tirer un peu la peau du ventre avec la cicatrice des seins". Un soulagement pour l'ex participante aux Princes de l'amour 2 sur W9, aux Anges 8 sur NRJ12 ou encore à La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX. "Vous ne savez pas, c'est un changement de vie" a-t-elle même expliqué, "De mettre des brassières, même niveau vêtements... Là, c'est encore tout frais, mais je suis tellement heureuse".

Une opération de chirurgie esthétique qui s'est "hyper bien passée"

A cause de sa poitrine particulièrement conséquente et naturelle, Sarah Fraisou a dû subir une réduction mammaire "étape par étape". Celle qui pourrait être au casting de La bataille des couples 3 a précisé : "Ça faisait déjà un moment que je voulais réduire ma poitrine de ouf. Vous connaissez tous ma poitrine avant, c'était 100% naturel. J'ai retiré une première fois, une deuxième fois. Et là, ça a été vraiment un pas vers l'avant parce que j'ai énormément retiré, énormément. Depuis le temps que j'attendais ça...". Et en plus, l'opération s'est "hyper bien passée".