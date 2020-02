La Villa, la bataille des couples 3 : les premiers noms du casting dévoilés ?

Voilà "les noms les plus sûrs d'après moi" a-t-il écrit dans sa story Instagram : Vincent Queijo et Rym (toujours aussi mignons sur Instagram), Sarah Fraisou (qui a récemment poussé un coup de gueule contre les rumeurs d'abus sexuels) et Ahmed, Raphaël Pépin et Tiffany (dont le couple dure vraiment), Toto le sang et Julie (les tourtereaux qui partent au quart de tour), Julien Bert et Hilona (qui eux aussi sont adorables sur Insta), Sarah Lopez et Jonathan (toujours in love) et Anthony Matéo et Clémence. Et Aqababe a même ajouté quelques heures plus tard, toujours dans sa story Insta, que'Elsa Dasc et son mari Arthur Venset aussi devraient être dans La Villa, la bataille des couples 3.

Aucun couple n'a encore confirmé

Pour le moment, il ne s'agit que de rumeurs évidemment, ni la production de l'émission, ni la chaîne qui la diffuse, non même les candidats n'ayant confirmé qui sera présent au casting. Mais voir plusieurs candidats issus de La Villa des Coeurs Brisés 5, comme Vincent Queijo et Rym, Sarah Fraisou et Ahmed ou encore Thomas et Julie ne serait pas si aberrant que cela, vu que La Villa, la bataille des couples est un spin-off du programme.