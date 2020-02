Sarah Lopez (Les Anges 12) et Jonathan : premier amour, fantasme, vrai métier... il se confient

Contrairement à sa chérie Sarah Lopez, Jonathan Matijas participe pour la première fois aux Anges. Le couple va vivre une incroyable aventure en Asie aux côtés de Hagda Prata, Chani (10 couples parfaits 3), Virgil, Cloé Cooper, Sébastien Pinelli (10 couples parfaits 3), Illan, Yumee (L'Île de la tentation), Anissa (Les Marseillais VS Le reste du monde 4), Angélique (Koh Lanta), Rémy (aka Léona Winter), Kevin (Secret Story et Big Bounce) et Jérémy (Top Chef 6) ainsi que des candidats emblématiques tels que Vanessa Lawrens et Eddy.

Sarah Lopez et Jonathan Matijas se connaissent-ils vraiment ?

Sarah Lopez et Jonathan Matijas tenteront de percer en tant qu'influenceuse et comédien, mais avant de suivre leur expérience dans Les Anges 12, sur NRJ 12, PRBK a testé les deux anciens participants de Moundir et les apprentis aventuriers 4 au jeu de l'interro surprise.

Se connaissent-ils vraiment ? Pour le savoir, on leur a posé des questions sur leur premier amour, leur talent caché, leur vrai métier avant la télé-réalité, le prénom de leurs futurs enfants, leur plus gros fantasme ou encore leur date de naissance. Jonathan et sa petite amie Sarah Lopez se sont parfaitement prêtés au jeu : on a même eu le droit à une petite performance vocale de la candidate. Regardez, l'interview est assez drôle !

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.