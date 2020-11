Sarah Fraisou et Ahmed éliminés de La Bataille des couples 3 ? Déçus, ils balancent sur leur départ

Le tournage de La Bataille des couples 3 continue ! Tandis que Nadège Lacroix serait au casting avec son chéri Stefano, Anaïs Camizuli et Eddy, eux, sont toujours en compétition contrairement à Mélanight et Romain Benn, Thibault et Julie (La Villa des Coeurs Brisés 6), qui auraient tous les quatre été virés après une bagarre, ou encore Eva Ducci et son chéri Vivian Grimigni. Sarah Fraisou et Ahmed ont eux aussi quitté l'aventure, mais pas pour les raisons annoncées sur la Toile.

"On n'a pas été éliminés, mais on n'a pas abandonné"

Les premières rumeurs ont balancé que les jeunes mariés se seraient faits éliminer sauf que Ahmed et Sarah Fraisou ont rapidement démenti cette info : "Très heureuse de rentrer chez moi, mais trèèèès heureuse. Et je vous rassure, on n'a vraiment pas été éliminés", a balancé la candidate sur Snapchat avant que son chéri donne plus de détails à ce sujet : "On est sorti comme des hommes. Je ne peux pas en dire plus, vous verrez bien, mais sachez qu'on a été jusqu'au bout. On n'a pas été éliminé, mais on n'a pas abandonné. Il y a des choses qui font que parfois tout ne se passe comme prévu."

Sarah Fraisou a aussi laissé entendre que leur départ serait dû à quelques déceptions, assez violentes, sur le tournage de La Bataille des couples 3 : "Clairement si on se met à parler vous allez être choqués, comme nous on l'a été. Là je vous parle à tête reposée, j'ai pleuré, j'ai pété un plomb mais parce que je déteste être prise pour une conne, une vraie conne (...)

"Je me rappellerai de ce programme, mais pas pour les bonnes raisons"

En conclusion, Ahmed et l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 n'ont pas surkiffé cette nouvelle aventure : "Je me rappellerai de ce programme, mais pas pour les bonnes raisons et attention pas des candidats. Les candidats il y en a qu'on kiffe, il y en a qu'on aime pas mais en tout cas de nos potes on est vraiment pas déçus, vraiment pas. C'est la mécanique qui nous dérange... Je dis ça, je dis rien", a balancé Sarah Fraisou qui a aussi démenti leur élimination en story sur Instagram.