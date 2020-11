La Bataille des couples 3 : Nadège Lacroix au casting ? Anaïs Camizuli confirme les rumeurs ?

Anaïs Camizuli confirme sa présence au casting ?

Une autre candidate emblématique aurait aussi choisi La Bataille des couples 3 pour son come-back : il s'agit d'Anaïs Camizuli ! Une première rumeur l'annonçait au casting avec son nouveau supposé copain Stéphane, après son divorce avec Sultan, mais elle a rapidement démenti.

D'après une deuxième rumeur, elle participerait finalement au programme avec son meilleur pote Eddy. Les deux foufouna n'ont pas réagi, mais on dirait bien qu'Anaïs Camizuli est réellement repartie en tournage comme on peut le voir dans ses stories sur Instagram. Elle a aussi posté un message énigmatique : "Bisous à tous. Tout va très bien merci et Kessi va très bien aussi". Preuve qu'elle n'est pas chez elle à l'heure actuelle ?