Anaïs Camizuli de nouveau en couple après son divorce et au casting de La bataille des couples 3 ?

Anaïs Camizuli est une maman de nouveau célibataire ! Le 19 octobre 2020, elle a annoncé sa rupture définitive avec son mari Sultan, de qui elle s'était déjà séparée deux ans auparavant : "Depuis presque 3 mois, nous avons pris d'un commun accord la décision de se séparer. Une décision difficile certes, mais qui à l'heure d'aujourd'hui est plus facile pour nous car on s'entend beaucoup mieux. (...) On se sépare parce qu'il n'y a plus d'amour." Les internautes se demandent aujourd'hui si elle a prévu de refaire de la télé-réalité après son divorce.

Anaïs Camizuli dans La bataille des couples 3 avec son nouveau petit ami ?

Alors qu'une rumeur l'annonçait au casting des Anges 13, Anaïs Camizuli aurait finalement prévu de participer à... La bataille des couples 3 ! Avec qui ? Vous vous posez forcément la question. Eh bien, d'après les infos d'Aqababe, la pote d'Eddy serait de nouveau en couple avec un certain Stéphane (suivi par Julien Bert, Hilona et Anaïs Camizuli sur Instagram) et c'est avec lui qu'elle aurait décidé de faire l'émission de TFX. Alors, cette rumeur est-elle vraie ? L'ex-candidate de Secret Story 7 n'a pas encore réagi.