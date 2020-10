Anaïs Camizuli annonce sa rupture avec son mari Sultan : "Il n'y a plus d'amour"

Depuis sa participation à La Villa des Coeurs Brisés 2 et son apparition dans Les Anges 10, Anaïs Camizuli s'est éloignée du monde de la télé-réalité. Sa vie a pas mal changé entre temps : elle s'est mariée à son chéri Sultan et a eu une petite fille avec lui prénommée Kessi. Mais en 2018, la meilleure pote d'Eddy a annoncé sa rupture avec son mari... avant de partager leur réconciliation !

"Nous avons pris la décision d'un commun accord"

Deux ans plus tard, Anaïs Camizuli et Sultan se sont une nouvelle fois séparés : "Comme vous vous en doutez, je suis séparée de mon ex-mari depuis un moment. Depuis presque 3 mois, nous avons pris d'un commun accord la décision de se séparer. Une décision difficile certes, mais qui à l'heure d'aujourd'hui est plus facile pour nous car on s'entend beaucoup mieux. Kessi est très heureuse comme ça. Elle voit son papa tous les jours et nous lui avons expliqué la situation", a confié l'ex-candidate de Secret Story 7 sur Instagram.

Anaïs Camizuli en a ensuite dit un peu plus sur les raisons de leur divorce : "Comme deux adultes, nous nous souhaitons mutuellement du bonheur. Nos chemins se séparent parce que le destin en a décidé ainsi. (...) Pendant 4 ans, il y a eu du respect avec mon mari. On se sépare parce qu'il n'y a plus d'amour."