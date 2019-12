Anaïs Camizuli : son coup de gueule face aux messages horribles sur sa fille de 5 mois

Le 25 juillet dernier, Anaïs Camizuli devenait maman pour la première fois. La candidate de télé-réalité qu'on a découvert dans Secret Story 7 a donné naissance à son premier enfant avec son mari Sultan, une petite fille prénommée Kessi. Contrairement à Jazz, Manon Marsault, Carla Moreau, Martika Caringella ou encore Jessica Thivenin, l'ex candidate des Anges refuse de montrer sa fille sur les réseaux sociaux et cache son visage grâce à des emojis.

Pourquoi Anaïs Camizuli cache le visage de sa fille sur les réseaux sociaux

Un choix qu'elle a expliqué ce vendredi 27 décembre sur Instagram : "Je ne suis pas quelqu'un qui affiche ma vie. Avant d'avoir ma fille, je n'affichais pas mon mari. Donc vous imaginez bien que ma fille de 5 mois, je ne vais pas l'afficher." Même en restant prudente, elle reçoit des messages horribles : "il y a des gens qui sont super méchants sur les réseaux sociaux, ça je ne vous apprends rien. J'ai reçu des messages en privé où on m'a dit : "Ne t'inquiète pas ta petite p*te a encore le temps de mourir". Heureusement que c'était que par message parce que si je vous avais eu en face de moi, je vous aurais mangé tout cru."

Son coup de gueule face aux messages horribles sur sa fille !

Face à ce genre de message, Anaïs Camizuli met les choses au clair : "N'oubliez pas une chose, c'est qu'on est tous des êtres humains. Il y a des choses qui font mal à lire. Quand on reçoit certains messages, ça fait très mal. Je ne le montre pas forcément, je ne dis rien. Que vous nous aimiez ou pas, en soit, on s'en fout. Mais de là, à être méchant et souhaiter du mal à un bébé... Je laisse le bon Dieu se charger de vous". Heureusement, elle précise qu'il y a des gens bienveillants qui comprennent pourquoi elle n'affiche pas sa fille...