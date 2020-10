Les Anges 13 : un casting all stars pour la nouvelle saison ?

Amélie Neten, Aurélie Dotremont et Nabilla Benattia dans Les Anges 13 ?

PourLes Anges 12, NRJ 12 a décidé de donner un petit coup de neuf à l'émission avec un casting inédit en majorité même si des candidats phares sont dans l'aventure, comme Rawell, Tiffany, toujours avec Raphaël Pépin, ou encore Eddy. Eh bien, sachez que la saison 13 pourrait être encore différente.

Si l'on en croit les infos du compte @wassim.tv sur Instagram, la nouvelle édition serait une All Stars avec sûrement Aurélie Dotremont, Céline (Les Anges 11) et Frédérique (Les Anges 9) et peut être Amélie Neten et Nabilla Benattia. Pour le moment, la chaîne n'a pas confirmé la version All Stars des Anges 13 pour fêter la potentielle fin du programme phare.