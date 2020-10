Tiffany (Les Anges 12) toujours en couple avec Raphaël Pépin : Virgil déçu (EXCLU VIDEO)

Tiffany débarque dans Les Anges 12 !

Après les jumelles Rania et Rawell, c'est au tour de Tiffany de rejoindre l'aventure des Anges 12 ! La candidate n'en est pas à sa première participation puisqu'elle a fait Les Anges 11 : c'est d'ailleurs dans cette émission qu'elle s'est mise en couple avec Raphaël Pépin. Depuis, elle est toujours avec le pote de Vincent Queijo même s'ils ont traversé quelques moments compliqués, comme des ruptures. Tiffany ne débarque donc pas célibataire dans Les Anges 12 sur NRJ 12 !

Une déception pour Virgil qui ne veut apparemment plus voir de gens en couple : "C'est la goutte qui fait déborder le bain. C'est un tsunami. Qu'elle ne compte pas sur moi pour l'accueillir et être sympa. Si j'avais été devant à ce moment-là, je n'ai pas encore assez d'argent pour me payer un videur, elle ne serait pas rentrée."

Pourquoi une telle réaction de la part de l'ex de Chani ? Serait-il déçu ? Aurait-il un crush pour Tiffany ? "Ici, c'est interdit aux gens en couple à l'extérieur. Apparemment, on n'a pas le droit", explique Rawell à la petite amie de Raphaël Pépin. Sympa l'accueil... On a hâte de voir la suite !