Rania (Les Anges 12) débarque dans l'aventure : "Je ne m'y attendais pas du tout" (EXCLU VIDEO)

Découvrez l'arrivée de Rania dans Les Anges 12

Malgré l'infidélité d'Illan avec Chani, Yumee a accepté de repartir avec lui des Anges 12. Si ce départ a surpris un grand nombre d'internautes, il a donné l'opportunité à une nouvelle candidate d'intégrer l'émission de NRJ 12. L'heureuse élue ? Rawell ! L'ex-participante aux Anges 9 a rejoint Jonathan, Océane et Rémy à Tokyo et là, vous vous demandez sûrement : mais où est sa soeur jumelle Rania ? Elles n'ont pas fait l'aventure ensemble ? Pas de panique, Rania arrive !

Contrairement à Rawell, l'influenceuse intègre Les Anges 12 directement dans la villa à Hong Kong comme on peut le voir dans un extrait exclu. Son accueil se passe dans la joie et la bonne humeur, notamment grâce à Eddy, méga heureux de retrouver sa pote : "Je m'attendais pas du tout à avoir une arrivée, je ne m'y attendais pas du tout", balance-t-il. Pour Cloé, Rania est "une nouvelle fraîcheur" : "Elle arrive au bon moment !"

"Les gens avec qui on travaillait nous on mis un ultimatum"

Dans une interview accordée à Télé Star, Rawell et Rania sont revenues sur leur absence loin de la télé-réalité et ont expliqué pourquoi elles ont accepté de revenir dans une aventure après Les Vacances des Anges 2 : "Pendant deux ou trois ans, on refusait les programmes télé pour se concentrer sur nos projets professionnels. Quand on est sorties des Vacances des Anges on devait faire Les Anges 10 mais les gens avec qui on travaillait nous on mis un ultimatum, ils ne voulaient plus qu'on fasse partie du milieu de la télé. On a fait un choix qui était plus important pour nous ; on a pris un risque qui a payé. Mais à force de nous solliciter, on s'est dit pourquoi pas. On était nostalgique donc on a voulu reprendre les tournages."