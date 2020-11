Anaïs Camizuli finalement au casting de La Bataille des couples 3 avec Eddy ?

Alors que la diffusion de La Villa des Coeurs Brisés 6 est reportée à cause de la situation sanitaire en France, le tournage de La Bataille des couples 3, lui, continue ! Il a d'ailleurs commencé il y a quelques semaines et il s'est déjà passé beaucoup de choses si l'on en croit les rumeurs : Leana et Abou auraient abandonné le jeu après leur rupture, Melanight, Romain Benn, Julie et Thibault se seraient faits virer après une bagarre tandis que Vivian Grimigni et sa chérie Eva Ducci puis Lou (The Circle France) et Kreshnik auraient été éliminés.

Anaïs Camizuli et Eddy dans La Bataille des couples 3

Il se murmure aussi qu'Anaïs Camizuli participerait à La Bataille des couples 3 un certain Stéphane, son nouveau supposé petit ami après son divorce avec Sultan sauf que la jeune maman a rapidement démenti être en couple : "Apparemment j'ai un nouveau compagnon ? Merci les pseudos journalistes et les réseaux sociaux de me tenir informée de ma vie sentimentale", a-t-elle réagi sur Instagram.

Un message qui a eu le mérite d'être clair, mais l'influenceuse continue d'être annoncée au casting. Aujourd'hui, le blogueur Vaarruecos balance que l'ex-candidate des Anges 10 aurait changé de partenaire et serait finalement en équipe avec son meilleur pote de toujours, Eddy !