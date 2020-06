Jaja (Les Anges 10) révèle avoir perdu 27 kilos en "quelques mois" : "nouvelle vie"

Depuis son apparition dans Les Anges 10, Jaja, qui a subi une liposuccion en 2018, n'a pas refait d'émission de télé-réalité. Les internautes ont donc continué à le suivre sur les réseaux sociaux et il y a quelques semaines, ils ont remarqué son changement physique assez bluffant : "Depuis quelques semaines je partage avec vous mon évolution physique ma perte de poids, un pur bonheur... J'ai pris en maturité, appris beaucoup de choses sur la vie", a partagé l'ex-candidat de Secret Story 10 sur Instagram.

"-27 kilos en quelques mois"

Jaja ne compte pas relâcher ses efforts, mais jusqu'où souhaite-t-il aller ? Pour le moment, il a déjà perdu 27 kilos : "-27 kilos en quelques mois. mangez sainement, arrêtez le sucres. Motivez vous à aller au sport !!! Ce t-shirt m'allait très très moulant, maintenant il me vas très très large !! DÉTERMINATION #nouvellevie", a posté le pote de Sarah Fraisou sur Instagram. Le avant/après est assez impressionnant.

Ses abonnés sont tout aussi bluffés par cette métamorphose, ils ne manquent de lui partager leur soutien et leur bonne surprise : "force à toi Jaja, t'es un vaillant", "bravo jaja c'est super, tu es magnifique. Continue à être motivé, on est tous avec toi", "tu es une source de motivation. Bravo, tu rayonnes comme ça", "tu as réussi à perdre énormément. Bravo Jaja, tu montres l'exemple", "la détermination paye toujours", peut-on lire en commentaires sur Insta.