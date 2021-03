Sarah Fraisou (Les Vacances des Anges 4) débarque et s'embrouille déjà avec Rawell (EXCLU VIDEO)

Après l'altercation entre Ricardo Pinto, Nehuda et Joé Bédier, le maire de Saint-André, à La Réunion, les candidats des Vacances des Anges 4 n'ont pas eu d'autres choix que de déménager et de poser leurs valises en République Dominicaine. Il y a pire comme déménagement, nous sommes d'accord ! En plus, ils se sont installés dans une villa magnifique, mais ce paysage paradisiaque n'a pas permis d'arranger les tensions entre Sarah Fraisou, Rawell et Rania.

Sarah Fraisou VS Rawell, retrouvailles tendues et déjà une embrouille

En guerre depuis Les Vacances des Anges 2, diffusée sur NRJ 12 en 2017, les trois candidates n'ont jamais fait la paix et, petit conseil, ne vous attendez pas à une réconciliation dans Les Vacances des Anges 4. Leurs retrouvailles ont d'ailleurs été explosives, comme on peut le voir dans cet extrait vidéo exclu sur PRBK.

A peine arrivée dans l'aventure avec son mari Ahmed, Sarah Fraisou se retrouve déjà confronté au fort caractère de Rawell. Résultat ? Une embrouille éclate au bout de quelques minutes seulement. L'ex de Thomas n'accepte toujours pas la manière, dont s'est comportée Sarah avec sa soeur jumelle Rania lors de leur dernière aventure ensemble. Et si vous vous posez la question, oui, Rawell et la femme d'Ahmed sont toujours en guerre depuis le tournage. Les tacles et les clashs s'enchaînent sur les réseaux sociaux, sympa l'ambiance !