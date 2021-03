Les Vacances des Anges 4 : surprises, gros clashs, couples... ce qui vous attend !

Prévu au départ à La Réunion, le tournage des Vacances des Anges 4 s'est finalement déroulé en République Dominicaine, suite à l'altercation entre Nehuda, Ricardo Pinto et le maire Joé Bédier. Et si certains candidats ont profité comme il se doit du paysage paradisiaque et du confort, d'autres ont vécu un cauchemar. Eh oui, cette année, les personnalités emblématiques de télé-réalité sont divisées en deux groupes, les vacanciers et les travailleurs, qui pourront changer en cours de route après des épreuves et des missions.

Une surprise au casting

Autant vous dire que cette nouveauté va créer beaucoup de tensions entre les invités privilégiés du propriétaire de la villa, secondé par Greg Basso, aka Greg le millionnaire, et les autres. Les Vacances des Anges 4 nous réserve aussi un casting haut en couleurs avec Raphaël Pépin, Tiffany, Sarah Fraisou, Ahmed, Thomas, Leana, Rawell, Rania, Julien (Les Princes et les princesses de l'amour 4), Angèle Salentino, Nicolas (Les Princes de l'amour 8), Emma Keitmann, Kevin Zampa, Inès Sberro, Allan Guedj, Eddy, Maissane (10 couples parfaits 4), Anthony Matéo et sa petite amie Clémence. Mais la grosse surprise est sans aucun doute la participation du couple Nacca et Eloïse, candidats phares des Marseillais.

C'est l'amour à la plage

Comme chaque année, préparez-vous à des rapprochements et des nouveaux couples. Comme on peut le voir dans le pré-générique des Vacances des Anges 4 (ou Les Vacances des Anges : Work Hard, Play Hard), Thomas va craquer pour Angèle, Allan Guedj pour Emma Keitmann (Les Princes et les princesses de l'amour 3) ou encore Kevin Zampa pour Jelena. On sait déjà qu'un autre couple s'est formé après le tournage : il s'agit de Rawell et Julien, l'ex-prétendant de Sara dans Les Princes et les princesses de l'amour 4.

Des retrouvailles tendues, des clashs...

L'amour sera donc au rendez-vous dans l'émission de NRJ 12. Les clashs aussi ! Les tensions risquent d'être nombreuses, surtout entre Toto et ses ex Leana et Rawell, entre Sarah Fraisou et Rawell ou encore entre Angèle Salentino, Emma et Tiffany. On peut d'ailleurs apercevoir un court extrait de l'altercation entre l'ex de Greg Yega et la chérie de Raphaël Pépin à cause de laquelle Angèle Salentino s'est retrouvée exclue de l'aventure. L'ambiance s'annonce électrique !