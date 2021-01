Les Vacances des Anges 4 : Ricardo, Nehuda et la "nounou" évacués par la police à La Réunion

Les Vacances des Anges 4 : les candidats escortés par la police

Vous le savez, une grosse bagarre a éclaté lors du tournage des Vacances des Anges 4, l'émission de télé-réalité diffusée sur NRJ12. Des membres de la Grosse Equipe, la société qui produit le programme, se sont confiés au Parisien sur les coulisses de cette histoire. "Des galères avec Les Anges ? On en a toutes les saisons. Mais là, on se croirait dans un mauvais film" a avoué une source, une autre ajoutant : "On a vécu l'enfer. Et c'est encore loin d'être réglé, cette histoire". Le tournage des Vacances des Anges 4 était prévu entre le 11 janvier et le 5 février 2021, mais l'altercation s'est déroulée la veille, le 10 janvier 2021. Du coup, il n'y a toujours pas d'émission tournée pour l'instant.

Pour rappel, Joe Bédier, maire de Saint-André, a accusé Ricardo Pinto et Nehuda d'agression. Ricardo Pinto, Nehuda et Johana, la "nounou" de la production, ont alors passé 17 heures en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour violences volontaires en réunion. Mais depuis leur retour, Ricardo a donné une autre version de l'agression, assurant que c'est le maire et sa famille qui auraient été les premiers à frapper. Nehuda le défend aussi et soutient cette version. Mais le producteur des Vacances des Anges 4, Antoine Henriquet, a décidé de virer les candidats de télé-réalité et la "nounou". "J'ai pris en compte la gravité du dossier sans attendre de savoir qui a tort et qui a raison" a-t-il précisé, "à la moindre violence, c'est l'exclusion".

Ricardo, Nehuda et Johana ont été exclus du tournage et directement renvoyés en France. Mais pour cela, il a fallu faire appel à la police : "Le soir même, les trois principales personnes concernées sont escortées par la police jusqu'à l'aéroport avec, dans l'avion, l'un des dix gardes du corps engagés en urgence par la production pour renforcer la sécurité", "Mais avant ça, il a aussi fallu leur trouver un endroit sûr où patienter".

La saison annulée ? Elle pourrait être tournée ailleurs

Si la production des Vacances des Anges 4 a demandé à la police d'escorter Ricardo, Nehuda et Johana, c'est parce que "les conditions de sérénité ne sont plus réunies pour permettre un tournage de l'émission sur l'île de la Réunion" comme avait prévenu le communiqué de la Grosse Equipe. "Il y avait des personnes torses nus avec des machettes dans la ville, prêtes à en découdre" raconte un membre de la prod.

En plus, "la maire de Saint-Gilles, où se trouve la villa des candidats, a retiré son autorisation de tournage" et Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a déclaré sur Twitter que ces "actes de violence" sont "inadmissibles" et "condamne fermement l'agression du maire de Saint-André, Joe Bédier, et de sa famille".