Nehuda (Les Vacances des Anges 4) défend Ricardo : "L'agression vient du fils du maire"

"Elle ne pouvait même pas répondre parce qu'elle ne pouvait tout simplement pas en placer une. J'entends : 'Mais de toute façon t'es moche ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu viens me prendre la tête ? Tu crois que je suis qui ? Tu sais pas qui je suis, cassez-vous, on veut pas de vous ici'" a-t-elle détaillé, trouvant ça horrible parce que "c'est une femme et il y a deux hommes qui sont en train de la rabaisser".

"Ils ont littéralement sauté sur Ricardo"

Alors que Nehuda a tenté de savoir au près d'un groupe de filles présent d'où venait la dispute, le fils du maire de Saint-André se serait approché d'elle. "C'est moi qui ai dit qu'elle moche, et alors, qu'est-ce que tu vas faire ?" aurait-il lâché, et là "une dispute éclate", "entre lui et moi". "Le fils du maire s'approche vers moi avec la main devant", "en criant" et "je peux pas vous dire qu'il allait me frapper, je peux pas vous dire qu'il allait me gifler, ou m'étrangler, je ne sais pas" a-t-elle avoué. "Ricardo qui n'avait pas bougé jusqu'à présent", "il voit le fils du maire s'approcher vers moi violemment et agressivement", du coup "il vient le stopper, il le pousse" et "il y a une différence entre pousser et repousser", là ça aurait été un geste de "protection" pour la mère de son enfant.

Et "à partir de ce moment là", "le maire, le fils du maire, le gendre, la femme du maire, ils se sont rués sur Ricardo, ils ont littéralement sauté sur Ricardo", "je ne le voyais plus" a révélé Nehuda. "J'ai paniqué", "j'ai hurlé" et "ma fille était témoin, elle a vu son père et elle criait 'arrêtez' avec sa petite voix". "Mon père qui a 65 ans il a essayé de sortir Ricardo, il a fini par réussir avec de l'aide" a ajouté la candidate de télé-réalité. Sa conclusion ? "L'agression vient du fils du maire".