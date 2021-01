Ricardo et Nehuda, la rupture : elle avoue "il m'en a fait vivre de toutes les couleurs"

Ricardo et Nehuda officiellement séparés : "C'est une rupture très sérieuse"

Les parents de Laia sont officiellement séparés, et ce serait définitif cette fois-ci. Ricardo Pinto et Nehuda ne sont plus en couple, c'est l'influenceuse et maman qui a confirmé leur rupture en story après une relation avec des hauts et des bas. "Il y a trois semaines, j'ai pris la décision de quitter Ricardo" a-t-elle annoncé, précisant donc que c'est elle qui a décidé de partir. "Pour la première fois en 5 ans, c'est une rupture très sérieuse. A l'heure qu'il est, on est toujours pas ensemble" a aussi assuré celle qui avait fait son retour à la télévision avec son désormais ex, dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur W9. Entre Ricardo et Nehuda, c'est donc fini pour de bon.

Pour quelle raison les candidats de télé-réalité qui ont refusé de participer aux Apprentis aventuriers 5 se sont-ils séparés ? "Ricardo s'est rendu compte, je pense, qu'il m'avait perdu" a avoué celle qui avait participé à The Voice sur TF1. Les stars des réseaux qui s'étaient mis ensemble dans Les Anges 8 sur NRJ12 auraient vécu une idylle très compliquée. "Pour la première fois en 5 ans, il m'a dit de sa bouche et de son coeur qu'il m'en avait fait vivre de toutes les couleurs" a ainsi indiqué Nehuda, sans donner plus de précisions.

Ce serait "la crise des 5 ans"

Déjà, fin décembre 2020, Nehuda avait posté des violents messages qui semaient le doute sur leur possible rupture. "Dieu merci je suis une p*tain de mère qui assume sa fille. Besoin de personne pour le faire. Je compte sur moi et elle compte sur moi. Même si demain je n'ai plus rien, elle aura tout. Les mères c'est tout et les pères qu'ils aillent n*quer leurs mères les grosses p*tes" avait-elle lâché, "Une femme, le jour où elle décide que c'est fini, tu ne peux plus rien faire. C'est mort". Et quand de nombreux internautes lui avaient demandé si elle parlait d'une séparation avec Ricardo, elle avait confié que c'était "la crise des 5 ans" entre eux.