Ricardo Pinto et Nehuda, la rupture ? Les messages violents qui sèment le doute

Ce n'est un secret pour personne, Ricardo Pinto et Nehuda forment un couple explosif ! Ils se sont séparés à plusieurs reprises, mais ont toujours fini par se remettre en couple : c'est même ensemble que les parents de Laia ont fait leur grand retour à la télé dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5. Et alors que tout semblait bien reparti entre l'ex-candidate de The Voice et l'influenceur, ils auraient une nouvelle fois rompu. Ils n'ont rien annoncé de manière claire, mais Nehuda a fortement semé le doute avec des messages.

Nehuda séparée de Ricardo Pinto ?

Sur Snapchat, l'ancienne participante aux Anges 8 a posté des mots assez violents, qui ont tout l'air d'être adressé à Ricardo Pinto : "Dieu merci je suis une p*tain de mère qui assume sa fille. Besoin de personne pour le faire. Je compte sur moi et elle compte sur moi. Même si demain je n'ai plus rien, elle aura tout. Les mères c'est tout et les pères qu'ils aillent n*quer leurs mères les grosses p*tes."

Nehuda (Les Marseillais VS Le reste du monde 5) a ensuite partagé en story : "Dieu merci ma fille a l'amour de ma famille et mon amour. Un amour plus fort que tout. Y a des bonnes mamans, y a des bons papas, mais y a des fils de... On oublie trop ceux qui restent et se battent. Si vous saviez le nombre de personnes qui se font passer pour je sais pas qui sur Snap alors que leur vie est minable (...) Une femme, le jour où elle décide que c'est fini, tu ne peux plus rien faire. C'est mort." Ricardo n'a pas réagi à ces messages, mais un détail ne nous a pas échappé : les jeunes parents se sont unfollow sur Instagram.