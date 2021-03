Julien (Les Princes de l'amour 8) infidèle à Sara avec Yumee ? Il donne sa version sur leur rupture

Si Beverly et Noah sont toujours en couple depuis Les Princes et les princesses de l'amour 4, ce n'est pas le cas de Julia Morgante et Yann, Bastos et Kellyn, Mujdat Saglam et Feliccia, Luna et Jonathan ou encore Sara et Julien. La jolie italienne et son prétendant se sont d'ailleurs séparés juste après l'aventure. La raison ? Julien a trompé Sara avec Yumee (Les Anges 12), l'ex-petite amie d'Illan. La candidate des Princes de l'amour 8 l'a donc tout de suite largué, mais de son côté, le chéri de Rawell tient une version différente.

Julien se confie sur sa rupture avec Sara

Julien s'est confié pour la première fois sur sa rupture avec Sara dans une interview accordée avec Sam Zirah : "Je savais qu'elle allait repartir en Italie et moi rester à Paris, je ne voulais pas trop m'accrocher. J'avais des sentiments, j'étais attaché, mais je n'étais pas amoureux (...) Quand on est sorti de l'aventure, on ne s'est pas forcément dit 'maintenant, on est en couple'. Ça veut dire qu'elle est repartie en Italie et moi, je suis resté à Paris. On s'écrivait des messages, mais avec rien de plus. J'avais l'impression que ça avait changé. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ma vie."

Du coup, a-t-il réellement trompé son ex-petite amie avec Yumee ? "C'est parce que je ne me considérais pas en couple que j'ai fait ça. J'avais envie de vivre ma vie et de ne pas me prendre la tête. Du coup, je suis parti voir Yumee. On s'était parlé sur les réseaux avant l'aventure des Princes, mais sans plus. Pour moi, je n'étais pas en couple avec Sara à ce moment-là (...) On ne se donnait plus trop de nouvelles", explique Julien.

"On s'est remis ensemble"

Attendez, l'histoire ne s'arrête pas là : "J'ai regretté ce que j'ai fait, j'ai manqué de respect à Sara. Je me suis excusé auprès d'elle, on a parlé pendant des heures. Un beau jour, je suis parti en Italie. Je voulais m'excuser et parler de ce qu'il s'est passé (...) On s'est remis ensemble. Du coup, elle savait que je n'étais pas quelqu'un comme ça et que je ne l'avais pas fait pour lui faire du mal. Et quand je suis revenu, je suis tombé malade, limite je suis parti à l'hôpital (...) Sara était à Dubaï. Elle n'a pas pris de mes nouvelles", avoue le candidat des Vacances des Anges 4. Voilà comment s'est terminée l'histoire de Sara et Julien !