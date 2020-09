Maissane (10 couples parfaits 4) dévoile ses opérations de chirurgie esthétique

"J'avais des seins qui poussaient dans le dos"

Maissane a-t-elle fait refaire ses fesses comme Jessica Thivenin ? La réponse est non ! La candidate de 10 couples parfaits 4 a subi trois opérations de chirurgie esthétique : "J'ai fait mon nez, mes seins, c'était mon cadeau d'anniversaire quand j'avais 19 ans, et j'ai fait ma bouche il y a quelques temps", a-t-elle confié à GossipRoom. Pourquoi Maissane a-t-elle choisi ces parties de son corps ?

C'est dans une interview avec Sam Zirah qu'elle a dévoilé : "J'avais des seins qui poussaient dans le dos. C'était dur. J'étais plate à mort et je crois que j'ai été traumatisée quand je suis allée acheter un soutien-gorge chez Etam. La vendeuse m'a regardée et m'a dit : 'il faut aller chez H&M au rayon enfant, acheter une brassière'. Quand je me suis fait refaire les seins, le premier truc que j'ai fait c'est retourner chez Etam, voir si elle était là-bas."

"C'est un peu trop gros"

L'ex-candidate des Marseillais aux Caraïbes a ensuite confié : "C'est un peu trop gros, mais proportionné. J'aurai aimé un peu plus petit. J'ai toujours ma mère derrière moi qui choisit. Quand je lui ai dit : 'maman, je veux des seins', elle m'a répondu : 'mais c'est moi qui choisis la taille'. Elle a géré. J'étais jeune, j'avais 18-19 ans. Elle m'a dit : 't'as un complexe, je vais t'aider à faire en sorte qu'il n'y en ait plus, mais je suis ta mère, j'ai un droit de regard'." La maman de Maissane (10 couples parfaits 4) a donc choisi du 80D pour sa fille.