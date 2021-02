Angèle exclue des Vacances des Anges 4 : elle confirme et dit avoir été menacée par Raphaël Pépin

Décidément, c'est très animé dans Les Vacances des Anges 4, prochainement diffusée sur NRJ12. Alors que le tournage devait débuter à La Réunion au début du mois de janvier, une altercation a eu lieu entre des candidats et des locaux. Ricardo et Nehuda, au coeur de la bagarre, ont été virés mais ont démenti être à l'origine du conflit. Les équipes ont ensuite dû quitter l'île avant de se rabattre sur la République Dominicaine. En début de semaine, on apprenait que Rawell aurait été exclu après une dispute avec Thomas. Et ce n'est pas tout...

Angèle menacée par Raphaël Pépin ? "Il a essayé de me frapper"

Depuis quelques jours, il se murmurait aussi qu'Angèle aurait été virée des Vacances des Anges 4 après une dispute avec Raphaël Pépin. Cette dernière a décidé de réagir dans une story postée sur Instagram ce vendredi 19 février. "Je suis dans une situation un peu scandaleuse" a-t-elle commencé par déclarer, confirmant avoir été isolée et "mise en sécurité". Pourquoi ? "Au cours d'une soirée dans l'émission ( ...) Raphaël Pépin a essayé de me frapper accompagné de Tiffany." a déclaré la candidate.

Mais que s'est-il passé ? Selon Angèle, rien ! La jeune femme explique n'avoir rien fait pour provoquer le couple. "Je n'ai pas prononcé le prénom de ces individus une seule fois car je sais qu'ils ont un problème contre moi." a-t-elle expliqué. Elle confie qu'elle aurait soi-disant regardé les deux candidats "de travers", ce qui est faux selon elle. "Malheureusement, ces gens ont fait une fixette et une obsession sur moi parce que j'ai ouvert ma bouche au début de l'aventure pour défendre des causes qui m'étaient chères. (...) Je ne leur ai pas parlé, d'un coup, Raphaël a sauté sur moi (...) Il m'a menacé moi et ma famille et j'ai répondu par taquinerie en faisant un doigt d'honneur et c'est moi qui ait été isolée."

"C'est un peu scandaleux et injuste"

Dans ses messages, Angèle explique que la production lui reprocherait d'avoir trop bu ce soir-là. "Pour être objective, la chose qui m'a été reprochée, c'est que j'étais pompette durant cette soirée ce qui n'est pas totalement vrai. C'est vrai que j'ai bu un verre en plus de ce qui est autorisé mais j'étais totalement consciente de mes actes, je n'étais pas saoule et je n'ai absolument pas calculé ces personnes. (...) Tout de suite des gens se sont interposés mais je ne sais pas pourquoi j'ai été mise en isolement.".

Car comme elle le précise, Raphaël et Tiffany, eux, participeraient toujours à l'émission. "Ces personnes sont encore en tournage et moi j'ai été exclue. C'est un peu scandaleux et injuste. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça." conclut-elle. Pour terminer, elle a posté un message écrit où elle explique être partie d'un commun accord car Raphaël aurait interdit aux autres candidats de lui parler. "Etant donné que je suis sous contrat, je ne peux pas m'exprimer pour le moment mais je le ferai en temps et en heure" a-t-elle ajouté.