Les Vacances des Anges 4 : Rawell exclue après une violente dispute avec Thomas ?

Le casting complet des Vacances des Anges 4 n'a pas encore été annoncé officiellement mais on sait déjà que Ricardo Pinto et Nehuda n'y sont plus puisqu'ils ont été exclus après leur altercation avec Joé Bédier, le maire de Saint-André, à La Réunion. Les deux ex, en guerre sur les réseaux sociaux, ne sont donc pas partis en République Dominicaine avec le reste des candidats pour le tournage de l'émission de NRJ 12. Quelques photos de l'aventure ont d'ailleurs fuité, l'occasion d'apercevoir Raphaël Pépin, Sarah Fraisou, Ahmed, Thomas, Tiffany ou encore Leana dans Les Vacances des Anges 4.

Thomas et Rawell en guerre dans Les Vacances des Anges 4 ?

En plus de Leana, Toto le sang retrouve aussi une autre de ses ex dans le programme. Laquelle ? Rawell, avec qui il a eu l'occasion de mettre les choses à plat dans Les Anges 12. Et alors qu'ils sont repartis en bons termes de cette aventure, les tensions entre eux seraient vite revenues dans Les Vacances des Anges 4. La soeur jumelle de Rania aurait même été exclue après une violente dispute avec Thomas : "Rawell a quitté l'aventure des Vacances des Anges après un gros clash avec Thomas. Elle lui a donné une claque sur la nuque. La prod a demandé à Rawell de quitter l'aventure", a affirmé @Vaarruecos sur Instagram.

Le blogueur a ensuite précisé : "Au début, Rawell et Thomas s'entendaient bien. Rawell a même pris partie pour Toto dans son clash avec Leana, mais à un moment de l'aventure, elle s'est disputée avec un pote de Thomas. Suite à ce clash, il a pris la défense de son pote et a retourné sa veste contre les jumelles (...) Après ça, Rawell s'est énervée comme jamais contre Toto." Cette dispute reste pour le moment une rumeur, mais toujours selon les infos de @vaarruecos, Rawell aurait été remplacée par Emma (Les Princes et les princesses de l'amour 3).