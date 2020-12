Kevin (Les Marseillais) accusé de violences conjugales par son ex Molie : "Il m'a déjà étranglée"

Kevin Zampa est dans la tourmente depuis que Emma Keitmann l'a violemment clashé sur les réseaux sociaux. Alors qu'ils s'apprêtaient à se mettre en couple, une grosse dispute a éclaté entre eux et résultat, ils ont tout arrêté. L'ex-prétendante de Nicolas Ferrero dans Les Princes et les princesses de l'amour 3 a alors décidé de régler ses comptes avec Kevin publiquement : "Tout était beau, mais tout ça, ce n'était que du blabla et des belles paroles (...) T'étais très jaloux de moi."

"La grosse p*te dans l'histoire, c'est toi"

Après les révélations d'Emma Keitmann, l'ex de Kevin Zampa, Molie, a réagi de manière assez cash : "Kevin, tu mérites une médaille tellement tu es un mythomane-né ! Ta vie, c'est un mensonge (...) Tu es un gros gratteur de télé ! Ça fait des mois que j'aurais pu exploser et gratter du buzz. Maintenant, tu as ouvert ta bouche sur moi donc tu vas l'assumer (...) Il a critiqué à mort Emma et après je vois quoi ? Un live avec Kevin et Emma qui flirtent ! C'est une pigeonne (...) Il s'est foutu de sa gueule. Il fait le mec qui s'en fout, mais il crève pour moi"

L'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 a ensuite accusé l'ancien flirt de Maeva Ghennam dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 de violences conjugales en balançant des preuves : "Il est parti dire que j'étais une timp' alors que la grosse p*te dans l'histoire, c'est toi ! Le mec qui frappe les filles, qui m'a perforé un tympan ! Il est parti dire à Emma que j'avais des problèmes psychologiques. En réalité, il préparait son coup si jamais je disais qu'il avait levé la main sur moi au nouvel an."

"Il m'a déclenchée une droite"

Molie ajoute : "A la fin de la soirée, j'ai tapé une crise de nerfs parce qu'il a fini en boîte de nuit avec mes amis et m'a manqué de respect (...) J'ai pris la route et il se met à mal me parler sous alcool. Tout d'un coup, il me dit 'ferme ta g*eule' avec un accent Marseillais, tellement il n'a pas de personnalité (...) Là, il m'a déclenchée une droite, j'avais des bleus alors que je n'avais rien fait. Il m'avait déjà violentée, étranglée à cause des piqûres qu'il se faisait pour faire le musclé. Je lui remets un coup alors que je conduis. Je pleurais, j'étais en état de choc et là, il m'a remis deux pêches dans ma g*eule. Ce n'était jamais arrivé en 3 ans."

L'influenceuse ne s'arrête pas là : "Le lendemain, j'étais déformée (...) Il a tout nié car il a paniqué que ça sorte un jour. C'est un malade mental, un vrai pervers narcissique, un ouf ! Je ne comptais rien dire, mais il me salit partout (...) Quand j'ai pris l'avion pour partir en tournage en Thaïlande, les médecins ont décelé que j'avais le tympan perforé dû à un choc. C'était les pêches de Kevin, mais je n'avais jamais rien dit..." Molie a ensuite balancé des photos d'elle avec les bleus. Des révélations assez graves auxquelles Kevin Zampa n'a pas encore réagi.