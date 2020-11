Thomas (Les Anges 12) : "J'avais beaucoup d'appréhension de revoir Rawell" (Interview)

Purebreak : C'est vrai que tu n'étais pas prévu au casting des Anges 12 au départ ?

Thomas : Je confirme, je n'étais absolument pas prévu dans Les Anges 12. Ca s'est décidé au dernier moment. Et puis, quand le tournage a commencé, j'étais dans La Villa des Coeurs Brisés 5, je ne pouvais donc pas être là.

Je n'étais absolument pas prévu dans Les Anges 12

Tu as accepté de revenir, mais tu ne te lasses pas des Anges après autant d'année ?

Les Anges, ça rime avec Toto. C'est un peu chez moi. Je ne me lasse pas, j'aime beaucoup cette aventure. En plus, là j'étais avec des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, c'était cool.

Beaucoup de personnes ont critiqué le casting, tu en penses quoi, toi ?

C'est un coup de poker. Parfois, il faut tenter.

Il y a eu beaucoup de départs avant ton arrivée, tu es déçu d'avoir loupé certains candidats ?

J'aurais kiffé voir Sofiane, je l'aime bien, et j'aurais aimé croiser Chani pour voir de quel bois elle se chauffe.

Et qui étais-tu content de revoir ?

J'étais content de refaire une aventure avec Eddy, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il est toujours de bonne humeur et c'est cool. J'étais aussi content de retrouver Virgil, c'est un peu mon fils. Je voulais voir comment il gérait son projet pro, que je connais très bien. Ca m'a fait plaisir de le voir évoluer.

D'ailleurs, quel est ton avis sur son ex-couple avec Chani ?

J'ai un peu le sentiment que Virgil n'arrive pas bien à se positionner. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais une meuf qui couche avec quelqu'un d'autre alors qu'elle vient juste de se séparer de moi, c'est mort. Je ne me remets pas avec elle. Après, je suis dégun pour juger, surtout que j'ai aussi été amené à faire des choses que je ne pensais jamais faire.

Quand j'ai revu Rawell, c'était la même que dans mes souvenirs, mais en encore plus belle

Tu retrouves ton ex, Rawell, dans cette aventure, ça t'a fait quoi de la revoir ?

C'était hyper inattendu, surtout que je ne devais pas débarquer. Et puis comme je savais qu'elle était en tournage, je n'avais pas spécialement envie de venir, mais là, de la voir, c'était particulier. C'est quelqu'un Rawell pour moi. En plus, elle a eu une aventure mouvementée, ce n'était pas simple.

Tu appréhendais votre confrontation ?

J'avais beaucoup d'appréhension de la revoir, mais de me retrouver face à elle, les yeux dans les yeux, pour parler de certains non-dits du passé, c'était compliqué.

Tu avais encore des sentiments, de l'attachement pour elle ?

Quand je l'ai revue en face de moi, c'était la même que dans mes souvenirs, mais en encore plus belle. Je me suis dit 'waouh' ! Je l'ai trouvée aussi plus mature et plus posée, mais son naturel impulsif revient vite au galop. Je peux en témoigner.

Vous pourriez vous remettre en couple ?

Je ne sais pas. Si je m'écoutais, pas spécialement, mais je ne mets pas de véto. Elle a refait sa vie et moi la mienne, c'est compliqué. On peut me poser 300 fois la question, peut-être que je répondrais 300 réponses différentes.

Qu'est ce qui n'a pas fonctionné entre vous ?

Nos caractères n'étaient pas compatibles, c'était trop compliqué.

Vos rapports étaient comment avant le tournage ?

On avait vraiment un rapport cordial, placé sous le signe du respect. On ne s'appelait pas tous les jours, mais on se donnait de nos nouvelles une fois tous les trois mois.

Leana et moi, on n'avait rien à faire ensemble

Tes autres ex, Leana et Julie, sont de retour dans La Villa des Coeurs Brisés 6, ça te fait quoi ?

Personnellement, ça ne me fait rien, je m'en fous, mais je trouve qu'elles vont beaucoup voir Lucie. Du coup, elles doivent avoir des problèmes sentimentaux spéciaux. Je n'ai pas trop compris le concept. Après, j'espère que Lucie a trouvé des remèdes pour Julie et Leana.

Vous êtes toujours en mauvais termes avec Leana ?

On n'est pas ni en bons, ni en mauvais termes, il n'y a pas de terme. Elle fait sa vie et je fais la mienne.

Tu regrettes toujours de t'être mis en couple avec elle ?

Oui, complètement. On n'aurait jamais dû se mettre en couple, on n'a rien à voir elle et moi. Après, je n'ai pas d'animosité envers elle, mais on n'avait rien à faire ensemble. C'était une grosse erreur, on aurait pu éviter.

Où en es-tu dans ta vie sentimentale depuis La Villa des Coeurs Brisés 5 ?

Ca baigne, dieu merci. Je me suis reconstruis après avoir vu Lucie et là, à l'heure actuelle, je suis très bien. Je suis mentalement parlant stable. Il m'est arrivé de fréquenter des filles cette année, mais si je ne les montre pas sur les réseaux sociaux ou ne les déclare pas, c'est pour préserver leur intimité.

Les Anges 13, ça va être du lourd

Les Anges 13 sont en préparation, tu as été contacté ?

Peut-être ou peut-être pas, mais bon, normalement Les Anges riment avec Toto. Je dis ça, je dis rien.

Ca serait une saison All stars, tu as des infos ?

Bien sûr, mais je ne peux pas dire. En tout cas, ça va être du lourd !

Tu es inquiet pour les futurs tournages à cause du coronavirus ?

Bien sûr que ça nous inquiète. Avec l'année 2020, entre le confinement et le coronavirus, qu'on vient de passer, j'ai perdu deux tournages. Je devais participer à La Batailles des couples 3, mais au final, ça ne s'est pas fait. J'espère vraiment que les choses vont rentrer dans l'ordre.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.