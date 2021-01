Jelena (Les Vacances des Anges 4) et Léana se fracassent à propos de leur chirurgie des fesses

Léana clashe Jelena sur son opération des fesses

Léana et Jelena, qui feraient partie du casting des Vacances des Anges 4 dont le tournage à La Réunion a été annulé (à cause d'une bagarre choc avec un maire), ne sont toujours pas amies. Les candidates de télé-réalité qui étaient dans Les Anges 11 sur NRJ12 n'ont pas enterré la hache de guerre. Léana a en effet violemment clashé Jelena sur sa dernière opération de chirurgie esthétique aux fesses. Dans sa story Instagram, elle a ainsi lâché : "Mais merde ! Payez un bon chirurgien, bande de crevardes. Au moins, vous allez être bonne pour de vrai. Et pas le c** en forme de pomme de terre".

Toujours à l'hôpital au moment du tacle, Jelena était choquée du clash de Léana. "C'est toujours plaisant de savoir qu'on est dans la bouche, dans la tête de certaines personnes, même après 2 ans", "je vois qu'il y en qui aiment trop me critiquer mais au final je crois qu'ils aiment trop regarder ma life, ils aiment trop me suivre, ils aiment trop avoir mon prénom dans leurs bouches" a-t-elle répondu en story, "Je prends ça comme un compliment au final".

Mais Jelena a aussi tenu à dire à Léana, avec qui leur clash dans Les Anges 11 a failli "partir très loin" : "Par contre, j'ai quand même de la peine pour ces gens là parce que 2 ans après, dans la tête il n'y a toujours pas eu d'évolution, toujours des petites gamines de merde", "je ne rentre pas du tout dans ce genre de délire de clash".

La candidate qui devrait retrouvait son "ennemie" dans Les Vacances des Anges 4 la tacle en réponse

Jelena, aussi vue dans Les Marseillais VS Le reste du monde 2 sur W9 ou encore dans La Villa des Coeurs Brisés 4 sur TFX a cependant clashé Léana à son tour. S'adressant à la candidate qui a notamment participé aux Anges 10, Les Vacances des Anges 3 sur NRJ12 et La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX, Jelena a déclaré : "T'inquiète, tu resteras la numéro 1 des gros c*** les plus sales de Paname, je ne prendrai pas ta place", "parce qu'en attendant ton fameux super c** il ne t'a jamais servi à garder un mec plus de 3 mois sans tromperie et sans cassure. Le mien aussi dégueulasse qu'il était il m'a permis de garder mes relations sérieuses".

"Ah et aussi, car on me l'a fait savoir comme je ne regarde pas ta vie et que j'en ai rien à foutre moi. Si ton c** est si parfait, pourquoi tu fais injections tous les mois ?? Tu me donneras la réponse en face à face, comme on va bientôt se voir" a-t-elle même ajouté, visiblement très en colère après le tacle de son "ennemie".